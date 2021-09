Soutěž se nekoná, o provoz plánované arény v Brně má zájem jen Kometa

V únoru se vrcholní brněnští politici holedbali, jak pro chystanou arénu na výstavišti seženou toho nejlepšího provozovatele. Podmínky soutěže nechali přeložit i do angličtiny, aby se mohli hlásit také uchazeči ze zahraničí.

Jenže po několika měsících se ukazuje, že vážný zájemce je jen jeden. A to hokejová Kometa Brno, s níž se počítalo od samého začátku a pro niž se hala de facto staví.

„Přála jsem si, aby nabídek bylo více. Na druhou stranu jsem si uvědomovala, že v době po covidu je situace trošku jiná, než tomu bylo dříve. A že je riziko, že zájemci nebudou,“ podotýká brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS), která je podle svých slov ráda alespoň za zmíněnou jednu přihlášku.

Ta od Komety přitom byla brána jako samozřejmost. I když politici označují arénu jako multifunkční, protože bude určená i pro kulturu, hlavním popudem pro její stavbu byla touha modrobílého klubu po větším a modernějším domově.

Nabídku do tendru nepodala třeba ani společnost Bestsport provozující pražskou O2 arénu.

„Plně se soustředíme na naše stávající objekty a činnosti. Kvůli koronavirové krizi v podstatě stále rozjíždíme naše multifunkční a kongresové centrum O2 universum, které jsme otevřeli v září 2019, ale již po pár měsících jsme ho kvůli covidu museli uzavřít. Nedávno jsme dokončili další akvizici Fora Karlín a ještě dokončujeme stavbu našeho nového hotelu v těsné blízkosti O2 areny, který otevřeme na podzim tohoto roku. To vše potřebujeme zkonsolidovat po těžkých časech, které de facto zastavily naši činnost na dlouhých osmnáct měsíců,“ sděluje předseda představenstva Robert Schaffer.

Provoz získá na patnáct let

Pokud město skutečně přiklepne provoz Kometě, o čemž bude definitivně jasno na podzim, klub jej získá rovnou na patnáct let.

„Z našeho pohledu je vhodné, aby šlo o delší časové období. Prvních, řekněme, pět let totiž bude hala teprve získávat renomé a počet akcí i návštěvníků teprve poroste. Kratší doba pěti až deseti let by tedy byla nedostatečná, neboť by provozovatel v podstatě polovinu času investoval do propagace a dobrého jména haly a teprve pak by ho čekal standardní provoz,“ vysvětluje brněnský radní a zároveň šéf městské společnosti Arena Brno Petr Kratochvíl (ODS).

Hlavně by však provozovatel měl kratší dobu na splacení úvěru, jejž si Arena Brno na stavbu haly vezme. V tuto chvíli se mluví o zhruba jedné miliardě korun, kterou už má město slíbenou u Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Právě výše a podoba plateb od provozovatele haly je zásadní otázkou probíhajících jednání mezi městem a Kometou.

„Jedna varianta je, že bude provozovatel platit fixní, ale vyšší nájem. Druhou možností je nastavit naopak nižší nájem a k němu přidat pohyblivou část, která by byla určitým podílem z tržeb. Osobně si myslím, že pro Brno by bylo lepší mít fixní částku bez ohledu na počet akcí i kvůli tomu, že nevíme, jaká bude dál situace s covidem,“ nastiňuje Kratochvíl.

Velké vnitřní koncerty jen v prostorách Komety

Kometa už dnes podobným způsobem provozuje Winning Group Arenu známou jako Rondo, jež rovněž patří městu. Majitel klubu Libor Zábranský nedávno v rozhovoru pro MF DNES zmínil, že by obě haly měl mít „pod křídly“ jeden subjekt.



„Nemůžou to řídit dva a navzájem se požírat v rámci aktivit,“ prohlásil. Na aktuálně položené dotazy reagovat odmítl.

Kratochvíl s návrhem souhlasí. „S novou halou se Rondo v určitých parametrech nedá srovnat, ale jistá konkurence by tam nastat mohla. Dává mi logiku, aby budoucí provozovatel měl pod sebou obě haly,“ říká radní.

Kometa by tím však prakticky získala monopol na sportovní i kulturní akce konané v Brně, které vyžadují vnitřní prostor a hlediště pro několik tisíc diváků. Žádná podobná místa jako Rondo a budoucí arénu na výstavišti totiž město nenabízí.

Týká se to například koncertů známých skupin. „Ale i kdyby měl obě haly stejný provozovatel, tak se je bude nejspíš snažit vytěžit co nejvíce, takže by v jednání s ním neměl být problém,“ věří promotér Aleš Hrbek, jehož agentura Glanc do Brna přitáhla takové kapely jako Rolling Stones, Kiss či Linkin Park.

Rondo zůstane nadále hokeji

Otázkou také zůstává, jakému účelu poslouží Rondo poté, co se Kometa přestěhuje do nové arény. Podle náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) se však počítá s tím, že by byl současný stánek dál využíván k hokeji. „V nové aréně se bude hrát jen extraliga a reprezentační zápasy. Rondo nabídne zázemí pro jiné zápasy i hokejové tréninky,“ předesílá.

Pokud by se případně Brno s Kometou na podmínkách provozování nové haly nedohodlo, což není příliš pravděpodobné, řeší politici záložní plán. Ten počítá s vypsáním nového řízení, případně by péče o arénu připadla městské firmě.