Arénu v Brně má provozovat městská firma, nejdřív však musí najít lidi

Připravovanou multifunkční arénu na brněnském výstavišti získá do správy účelově založená městská společnost Arena Brno. Ta vznikla už před časem jakožto investor této megalomanské stavby. Nyní však převezme i její provoz poté, co se ani napodruhé do soutěže nepřihlásil nikdo ze soukromého sektoru.