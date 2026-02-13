New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem

Oldřich Haluza
  5:51
Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí určených k prodeji. Investorem je developerská firma Crestyl, která o pár stovek metrů dál na místě starého Teska buduje nový komplex Dornych.
Výstavbu v exkluzivní lokalitě spustí investor v říjnu. Do projektu napumpuje přes dvě miliardy korun. Kolaudaci domů předpokládá do poloviny roku 2029.

„Věříme v Brno a jeho potenciál. Náš vstup do města prostřednictvím rozsáhlého multifunkčního projektu Dornych byl teprve začátkem. Projekt Nová Amerika je od budoucího Dornychu vzdálený pouhých pár minut chůze a jeho obyvatelé budou moci okamžitě využívat všech nových služeb, restaurací a obchodů. Nová Amerika je pro nás symbolem proměny brněnského centra a příležitostí, jak být její součástí,“ říká obchodní ředitel Crestylu Viktor Peška.

Pozemky v těsné blízkosti Malé Ameriky i s projektem ve fázi platného územního rozhodnutí koupil Crestyl loni na podzim za nespecifikovanou částku od soukromé firmy Brno New Station Development (BNSD), která má od roku 2048 v pronájmu brněnské hlavní nádraží. Ta parcely získala od Českých drah na základě předkupního práva teprve o několik měsíců dříve.

Nová Amerika vznikne v lokalitě, která se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Její domy dotvoří blok společně s novým komplexem Centropolis. Na Nových sadech vyrostly také budovy kancelářského komplexu Titanium nebo sousedního InSady převážně s byty. Na opačné straně za železnicí se staví nový Dornych a v plánu je i řada dalších developerských projektů, které se stanou součástí nové čtvrti Trnitá s Bulvárem k budoucímu novému hlavnímu nádraží.

Art deco a New York v jednom

„Nová Amerika spojuje výjimečnou polohu s výjimečnou kvalitou architektonického řešení a vysokými standardy, které jsou pro naši společnost charakteristické,“ prohlašuje Peška.

Projekt tvoří čtyři architektonicky výrazné domy, každý s vlastní charakteristickou podobou. Inspiraci čerpají z newyorské architektury – od industriální budovy s cimbuřím odkazujícím na atmosféru Malé Ameriky, přes nárožní dům s prvky art deco, až po stavbu ve stylu newyorského industriálu s lícovým zdivem a výraznými ocelovými detaily.

Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také blízký areál Dornychu.

Architektem projektu je David Chmelař, který s Crestylem spolupracuje přes 20 let. Po loňském pořízení záměru od BNSD jej částečně upravil, aby byl plně začleněný do okolí podle představ investora.

Velikost nabízených bytů bude různorodá, od 1+kk až po luxusní penthousy. Mají odpovídat nejvyšším standardům v oblasti bydlení. Crestyl slibuje, že Nová Amerika nabídne jako jediný projekt v nové čtvrti ničím nerušený výhled na ikonické panorama města, zejména katedrálu Petrov.

Aktuálně se mohou zájemci registrovat pro předprodej bytů. Ceny za metr čtvereční nejsou v tuto chvíli známé, dá se však očekávat, že se budou pohybovat okolo brněnského průměru, a to nejen kvůli atraktivní lokalitě. Ve čtvrtém kvartále loňského roku překročil podle analýzy developerské firmy Trikaya u nových bytů hranici 145 tisíc korun.

