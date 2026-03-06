Jakmile si kdokoliv přes internet objedná zboží z e-shopu Notina, okamžitě se jeho požadavek odesílá do vnitřního systému. Počítač pak pomocí složitých operací spojuje objednávky do sebe a vyhodnocuje, z jakých „krabic“ ve skladu se zrovna poskládá ta či ona zásilka.
„Někteří pracovníci nachodí za směnu klidně přes 20 tisíc kroků,“ popisuje nelehkou práci ve skladu ředitel rajhradského distribučního centra Jozef Taraba ve chvíli, kdy kolem neustále se skenery v ruce kmitají zaměstnanci a hledají zboží, které zrovna potřebují. Musejí procházet mezi jednotlivými regály a v bednách podle čísel hledat, co odkud vezmou, aby jejich kolegové v balicí části poskládali potřebný balíček.
Ve skladu to navíc není tak, že by jedna značka šamponu byla v jednom regálu a sprchový gel ve vedlejším. Spíš jich je ve společné sekci víc. Jedním z důvodů je fakt, že po některém zboží je větší poptávka, takže jej mají v dané sekci víc než něčeho jiného.
Záleží i na roční době. Před létem je logicky větší poptávka po opalovacích krémech, v listopadu pak přicházejí na řadu například adventní kalendáře. I ty má Notino ve své nabídce. „Celkově jde o zhruba 150 tisíc druhů sortimentu,“ vyčísluje Taraba.
Podle něj by sice bylo možné poslat zaměstnance na „tour de sklad“, aby pendlovali po celé rozlehlé hale, ale bylo by to velmi neefektivní. Rajhradské centrum má totiž ve čtyřech patrech 220 tisíc sekcí a v každé z nich různé druhy zboží.
Navíc tahání rozměrné klece, do které skladníci dávají jednotlivé krabice s vybraným zbožím, by bylo ještě fyzicky náročnější. V jiné části pomáhá zaměstnancům alespoň poloautomatická linka. Je potřeba, aby konkrétní pracovník měl přidělenou objednávku s takovým zbožím, které má vždy relativně po ruce.
Odměny? Neznámé
Notino počítá každou sekundu celého distribučního procesu. A neustále zkouší různé možnosti, jak ještě více cestu od objednání do expedice urychlit. „V tuto chvíli máme průměrný čas na jeden artikl 52 sekund,“ sděluje ředitel a vyzdvihuje, že každý rok se jim podaří čas zkrátit o pět až deset procent, tedy pár sekund. V celkovém počtu téměř 15 milionů zásilek, které Rajhradem ročně projdou, to už má efekt.
V tuto chvíli doručí Notino zboží na českém trhu v průměru do třetího dne, v Brně díky blízkosti skladu to bývá logicky rychleji – na kamenné pobočce může být zásilka klidně i za pár hodin.
Pracovníci tak jsou nepochybně pod tlakem, aby dokázali odvést práci co nejrychleji. Kolik však každý měsíc vidí na výplatní pásce, firma podnikatele Michala Zámce nesdělila. Podle Taraby je to různé, ani příliš nechtěl rozebírat, jakou formou se lidem přidává.
I když je březen a do hlavní sezony zbývá více než půl roku, ve skladu je ruch na každém kroku. Občas to vypadá, že při naší prohlídce zaměstnance, kteří potřebují projet s vozíky, zdržujeme.
Těžko si představit, jak to tady vypadá posledních šest týdnů v roce, kdy se protočí více než polovina z celkového ročního počtu zásilek. V číslech je to přes osm milionů balíků, které putují nejen do jednotlivých měst v Česku, ale i na Slovensko, do Francie, Chorvatska či Maďarska. Na listopadové „nákupní šílenství“ v podobě Black Friday totiž volně navazují Vánoce spojené s pořizováním dárků.
Pro roboty není místo
Notino, stejně jako jiné distribuční firmy, musí být připraveno, jak tyto špičky vykrýt. Zatímco mimo sezonu chodí do práce v Rajhradu 350 stálých zaměstnanců a zhruba 500 až 600 agenturních, na podzim najímá podnik dalších více než tisíc pracovníků. Jede se na plný výkon, zavádí se třísměnný provoz a pracuje se i o víkendech.
„Jako městu nám toto centrum žádné komplikace nepřináší. Lidé tady nacházejí pracovní uplatnění a ani dopravně nás to nijak výrazně nezatěžuje,“ říká starosta Rajhradu František Ondráček (nez.).
Zatímco v Polsku nebo Rumunsku, kde má Notino rovněž sklady, je distribuční centrum částečně robotizované, Rajhrad je v tomto ohledu pozadu. Budova, která podle Taraby začala sloužit jako vůbec první sklad firmy, k takové inovaci není ideální. „Jak jsme se rozšiřovali, tak je hala hodně rozkouskovaná,“ vysvětluje.
Není vyloučené, že se odtud v budoucnu firma odstěhuje do nové moderní haly, kde bude možné roboty nasadit. Ostatně část logistiky musela už před pár lety přesunout do nedalekých Syrovic, protože poblíž stávající haly v Rajhradě už nebylo na rozšíření místo. „Momentálně je však stále dostačující,“ oznamuje Taraba.