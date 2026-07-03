„V noci z pátku 3. července na sobotu 4. července od 19 do 9 hodin bude dálnice D2 zcela uzavřena z důvodu betonáže nosné konstrukce mostu nad D2,“ informovala Lucie Trubelíková z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
O den později se uzavírka ve stejném čase a na stejném místě zopakuje. Důvodem je tentokrát montáž podpůrné skruže a osazování nosníků na dalších budovaných mostech.
Omezení kvůli pracím na mostu čeká i cyklisty na stezce podél řeky Svratky v místě pod stavbou. „Od neděle 5. července do úterý 7. července bude zcela uzavřena,“ doplnila Trubelíková.
Současně apelovala na cyklisty i další, kteří stezku užívají, aby respektovali dopravní značení včetně nutnosti sesednout z kola.
„Bohužel se opakovaně setkáváme také s poškozováním oplocení a bezpečnostních zábran,“ poznamenala. Hrozí, že kvůli nedodržování pravidel cestu ŘSD opět zcela uzavře. Tak je na na tom po celou dobu stavby cyklostezka podél řeky Svitavy.
Modernizace mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 je součástí rozšíření dálnice D1 v okolí Brna. ŘSD slibuje, že úpravy přinesou plynulejší provoz a bezpečnější průjezd. V současnosti se kvůli stavbě a omezením táhnou kolony kilometry daleko, stojí v nich zejména kamiony.
S přestavbou křižovatky začali silničáři loni na podzim, dokončení plánují na listopad příštího roku. Celkové náklady dosahují 3,2 miliardy korun.
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5. února 2026