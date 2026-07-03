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Další omezení kvůli přestavbě křížení dálnic u Brna, po dvě noci bude zavřená D2

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  5:22
Přestavba jednoho z nejvytíženějších dálničních uzlů v Česku má před sebou další z milníků, který přinese ještě výraznější omezení pro řidiče. V noci na sobotu a na neděli bude nutná kompletní uzavírka dálnice D2 u křížení s dálnicí D1, omezení si vyžádá betonování nových mostních konstrukcí.

„V noci z pátku 3. července na sobotu 4. července od 19 do 9 hodin bude dálnice D2 zcela uzavřena z důvodu betonáže nosné konstrukce mostu nad D2,“ informovala Lucie Trubelíková z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

O den později se uzavírka ve stejném čase a na stejném místě zopakuje. Důvodem je tentokrát montáž podpůrné skruže a osazování nosníků na dalších budovaných mostech.

Přestavba křížení dálnice D1 a D2 u Brna (červen 2026)
Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic. Silničáři uzavřeli celé jízdní pásy vedoucí na Vyškov a do Brna. (5. ledna 2026)
Vizualizace křížení dálnic D1 i D2 v Brně po rozšíření na šest pruhů. (říjen 2025)
Průjezd z dálnice D2 od Bratislavy na dálnici D1 směrem na Prahu bude zajištěný přes novou napřímenou větev, aby byl co nejplynulejší a řidiči se nepotkávali s auty z jiných směrů. Trasu ukazuje červená šipka.
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Omezení kvůli pracím na mostu čeká i cyklisty na stezce podél řeky Svratky v místě pod stavbou. „Od neděle 5. července do úterý 7. července bude zcela uzavřena,“ doplnila Trubelíková.

Současně apelovala na cyklisty i další, kteří stezku užívají, aby respektovali dopravní značení včetně nutnosti sesednout z kola.

„Bohužel se opakovaně setkáváme také s poškozováním oplocení a bezpečnostních zábran,“ poznamenala. Hrozí, že kvůli nedodržování pravidel cestu ŘSD opět zcela uzavře. Tak je na na tom po celou dobu stavby cyklostezka podél řeky Svitavy.

Modernizace mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 je součástí rozšíření dálnice D1 v okolí Brna. ŘSD slibuje, že úpravy přinesou plynulejší provoz a bezpečnější průjezd. V současnosti se kvůli stavbě a omezením táhnou kolony kilometry daleko, stojí v nich zejména kamiony.

S přestavbou křižovatky začali silničáři loni na podzim, dokončení plánují na listopad příštího roku. Celkové náklady dosahují 3,2 miliardy korun.

5. února 2026
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