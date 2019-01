Nočními rozjezdy cestuje mix uřvanců, jedlíků či spáčů, popisují řidiči

Podle řidičů brněnského dopravního podniku jde cestující takzvanými rozjezdy rozdělit do sedmi skupin.

1 Rychlíci

Každý nemůže být dlouho do noci v hospodě, aniž by druhý den pocítil následky. „Tihle Brňáci vyráží na pivo třeba už v osm a pak prvním rozjezdem domů,“ vysvětluje řidič nočních spojů Pavel Mokrý. Podle něj jde hlavně o lidi středního věku, kteří ráno musí vstávat do práce.

2 Uřvanci

Když noční autobus ovládnou studenti, baví se často tak nahlas, že řidič má kolikrát co dělat, aby vůbec slyšel pokyny z dispečinku. Podle Jiřího Hamady, který řídí rozjezdy už 18 let, to ale není nic proti tomu, když na palubu nastoupí cizinci, například Španělé. „Člověk to musí brát, že jsou veselí, ať si klidně zazpívají. Ale oni jen řvou,“ kroutí hlavou Hamada.

3 Žvanilové

Několikaminutové čekání na nádraží se řidičům občas promění ve zlý sen – to když za nimi přijde někdo, kdo si potřebuje vylít srdíčko. „To jsou kolikrát věci, že bych je raději neposlouchal,“ směje se Hamada. Pak je rád, když může vyrazit na cestu a žvanil si v autobusu najde jinou oběť.

4 Spáči

Každodenním pravidlem je situace, kdy v rozjedu cestující usne a nestihne vystoupit na plánované zastávce. Spáče řidič většinou objeví na konečné. Občas se tam ale jen otočí a vezme ho zpět do města. „Stalo se mi, že jeden cestující nastoupil ve Starém Lískovci a pak jsem se s ním zase vrátil. On vystoupil a řekl: Sakra, zase Lískovec. To už na to fakt kašlu,“ vzpomíná Mokrý.

5 Panikáři

Ne každý zná systém rozjezdů dokonale, zvlášť když v Brně nebydlí nebo v něm žije krátce. Od přátel se pouze dozví, jaké číslo autobusu má na nádraží hledat. „Už mu ale nikdo neřekne, že tam stojí vždy dva se stejným číslem,“ usmívá se Hamada. Pak se stane, že nastoupí na cestu opačným směrem. „Někteří jsou kolikrát v lehké panice, říkám jim ale, že nejsou první ani poslední,“ dodává.

6 Jedlíci

Po dlouhém popíjení přichází hlad. Cestující si pak koupí hamburger nebo smažák v housce a ženou se s ním do autobusu. I když by s jídlem správně nastoupit neměli, podle řidičů tomu lze jen stěží zabránit. „A tak na konečné běžně vymetáme popadané nudle a hranolky,“ říká Hamada.

7 Šichtaři

Zatímco jedni v nápadně veselé náladě teprve vyráží domů, druzí s rozespalými výrazy už míří na ranní směnu do práce. „Když jedou zdravotní sestry, tak se kolikrát diví a pokřižují se nad tím, s jakými jedinci sdílejí jeden autobus,“ povídá Hamada.