Jeden páteční večer a stovky vědeckých budov, do kterých se běžní lidé jen tak nedostanou. Laboratoře, vybuchující experimenty, workshopy i přednáškové haly na jižní Moravě zítra opět nalákají návštěvníky Noci vědy. Letošní ročník propojí téma komunikace napříč přírodou, technologiemi, vesmírem i lidským tělem.
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Než zamíří do vesmíru, projdou Brnem. Otevřeli tam kosmické testovací centrum
Největší nabídku zajišťují vysoké školy. „Tradiční akce představuje jedinečnou příležitost ukázat veřejnosti, že věda není uzavřená za dveřmi laboratoří, ale je živou součástí každodenního života,“ říká koordinátor programu Filip Červinka.
Na Vysokém učení technickém se lidé poučí třeba o tom, jak komunikuje vesmír. „Neustále vysílá tajuplné signály. Stačí vědět, jak je zachytit a rozluštit. V astrofyzikální přednášce se s návštěvníky naučíme rozumět jazyku, kterým k nám vesmír promlouvá,“ láká fyzik Petr Viewegh z Fakulty strojního inženýrství.
Virtuální realita zase ukáže jaderné elektrárny, k vyzkoušení je také ovládání bagru nebo výroba piva z dešťové vody. Na místě i při crashtestu zasáhne přítomný záchranářský sbor, představí své vybavení a vyprošťovací techniky. Experti ukážou, co lze o řidiči vyčíst z „černé skříňky“ auta, a děti dostanou možnost si vyrobit vlastního robota, a dokonce si ho odnést domů.
Univerzita obrany otevře obě své brněnské kasárny. V Černých Polích představí leteckou techniku a rádiovou komunikaci a zájemci si můžou vyzkoušet i ovládání letounu v aerodynamickém tunelu. Na Šumavské si otestují kondici či úroveň stresu a seznámí se s vojenskou technikou a možnostmi obrany.
Do mikrosvěta zavede návštěvníky také Masarykův onkologický ústav. Nabídne fluorescenční mikroskopický i virtuální pohled do nádorových buněk a vysvětlí, co lze vyčíst z DNA, jak fungují biologické banky nebo jak lze předcházet nádorovým onemocněním. Na brněnské hvězdárně účastníky provedou prvními pokusy o komunikaci mimo Zemi až k nejmodernějším technologiím. Vyzkouší si vysílání, luštění a kódování astronautských zpráv či se dozvědí o cestách na Mars a mimozemských signálech.
Mendelova univerzita se zaměří na komunikaci v přírodě. V budově A představí řeč smyslů, mikroorganismů i komunikaci beze slov, budova B cílí na řeč přírody, řek a stromů. V „céčku“ návštěvníci zjistí, jak spolu i s námi komunikují rostliny a půda, a objekt M přiblíží řeč zvířat. Mendelovo muzeum přidá pohled do buněčné komunikace a ukáže, jak si buňky předávají informace a jak se zpráva dostane na správné místo.
Devět fakult a dalších pracovišť otevře i Masarykova univerzita. Návštěvníci se mohou stát vyjednavači, vyzkoušet si práci porodní asistentky nebo zkoumat řeč vůní, rostlin a zvířat. Odborníci přiblíží lidské tělo, kosti a orgány anebo například řeč jedů. Také představí komunikaci v číslech a datech.
Svá pracoviště otevře i Akademie věd. Ústav analytické chemie ukáže, jak spolu komunikují přístroje, jak rychle lze přenášet informace nebo co dokáže sdělit vůně. V Ústavu fyziky materiálů čeká návštěvníky úniková hra z laboratoře nebo putování po stopách elektronů. Ústav výzkumu globální změny zase přiblíží, co nám sdělují atmosféra, biosféra, krajina, rostliny i celý les.
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17. června 2026