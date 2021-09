Sehnat film do foťáku bylo v New Yorku 11. září nemožné, vzpomíná fotograf

„Byli jsme s tátou v Americe na festivalu trampských písní, který se nekonal v New Yorku, ale u řeky Delaware, kde měl chalupu Miloš Forman. V té době byla v Americe spousta českých zpěváků, kteří se věnovali folku a trampským písním, mezi nimi i Věra Martinová,“ vzpomíná brněnský fotograf Tino Kratochvil na události před dvaceti lety.



V den teroristického útoku na Světové obchodní centrum 11. září měli na Manhattanu s Martinovou domluvené focení, aby ji zachytili s dominantami New Yorku na titulní fotku do časopisu.

„Bydleli jsme na Staten Islandu – ostrově naproti Manhattanu. Když narazilo první letadlo, přijížděli jsme akorát metrem ze spodní části Manhattanu a vystoupili přímo pod Dvojčaty. Pokračovali jsme na střední Manhattan k Empire State Building, kde měla Věra Martinová pronajatý apartmán od svého kamaráda. Odtud už jsme viděli náraz druhého letadla,“ popisuje Tino Kratochvil, který pokračuje ve šlépějích svého zesnulého otce a fotí pro brněnské Městské divadlo.



Z plánovaného focení Martinové tedy sešlo, ale připravené foťáky neschovali. „Táta byl dychtivý být u toho. Fotili jsme budovy, jak hoří i jak padají. Dostali jsme se do blízkosti centra dění, než oblast hermeticky uzavřeli. Potkávali jsme i zraněné lidi, ale ani nás nenapadlo je v takovém stavu fotit,“ podotýká s tím, že etická hranice, co fotit a co už ne, se za těch dvacet let hodně posunula.

Brněnští fotografové Jef a Tino Kratochvilovi před dvaceti lety fotili místo zpěvačky Věry Martinové zkázu Světového obchodního centra.

„Neprahli jsme po tom mít někde v novinách exkluzivní materiál. Co jsme na místě nafotili, jsme vyvolali až za dva týdny, když jsme se dostali domů,“ dodává.



Museli taky šetřit filmem a pořádně zvažovat, co vyfotí. Film do foťáku se ten den stal na Manhattanu nedostupným zbožím. „Ve všech obchodech byly vyprodané. Několik fotografů nás i oslovilo na ulici a ptali se, jestli jim můžeme prodat film, protože se nedá nikde koupit. Kupovali i jednorázové plastové foťáky,“ vzpomíná Kratochvil, jak ho limitovalo, že u sebe měl jen tři filmy do foťáku, zatímco dnes by díky technice mohl pořídit nepřeberné množství snímků.



Vzhledem k uzavřenému letového provozu v Americe nakonec zůstali déle, než plánovali. „Za tři dny jsme měli odlétat, ale zůstali jsme tam o týden déle a asi pět dnů jsme strávili u Věry Martinové v malém apartmánu, protože jsme se nebyli schopni dostat do našeho bydliště. Manhattan byl uzavřený,“ dodává.



Když se rozhodovali, co objektivem zachytí, zapomněli však na jeden záběr. „Táta mi pak tak trochu vyčetl, že jsem ho nevyfotil. Já fotku s Dvojčaty mám, ale on neměl zdokumentováno, že tam ten den byl,“ uzavírá Kratochvil.