Všichni vozí plastové výrobky z Číny, my naopak do ní, líčí šéf Nevogy

„Je to architektonický poklad, ale že si uděláme naše nové sídlo hezké, nám neprodá ani o výrobek navíc. Je to naše přesvědčení, že firma pošlape dál, které nás dovedlo ke stavbě krásného areálu,“ vysvětluje jeden z majitelů a zástupce už třetí generace ve vedení firmy Günther Brandner.

Vybudování nového sídla za 1,5 miliardy korun je největší investicí v historii Nevogy. Proč jste se k ní rozhodli právě ve Znojmě, a ne v Německu, Rakousku a Polsku, kde máte taky pobočky?

Jsme rodinná firma, můj dědeček ji založil před šedesáti lety. Když se otevřely hranice, měli jsme jen asi dvacet zaměstnanců. S velkou produkcí jsme začali až ve Znojmě kolem roku 1991. Dnes už tady máme přes 400 zaměstnanců. Nikdy jsme si nekladli otázku, že bychom šli někam jinam – tady jsme rostli, tady jsme doma.

Rozšířit starý areál v Kotkově ulici v centru města nešlo? Co s ním bude?

My jsme měli dlouhodobě problém s místem jako takovým, původně jsme sídlili jen na jedné straně ulice, pak se nám podařilo získat i haly přes ulici, později další skladovací areál za nimi. S výrobky jsme museli jezdit pak i do dalších dvou externích skladů, což je logisticky dost náročné. Areál máme jen v pronájmu. Za sebe říkám, že nejlogičtější by bylo, kdyby se tento prostor zacelil jako území pro bydlení, které tu v sousedství vzniká. Velké firmy nepatří do centra města, ale na jeho okraj, do průmyslových zón.

Vy teď z centra na okraj města stěhujete výrobu i administrativu za plného provozu. Jak je to náročné?

Je to velké výzva, protože jsme v nepřetržitém provozu 24 hodin denně celý rok. Tím pádem si nemůžeme říct, že zavřeme a napracujeme to potom. S tím, jak se více rozjel stavební průmysl, potřebujeme hodně produkovat, mít výrobky pořád na skladu. Takže musíme stěhovat a vyrábět zároveň. Ale mentalita zdejších lidí je jiná než v ostatních zemích. Naši zaměstnanci jsou hrozně šikovní. Vždycky, když jsme dostali novou mašinu, kterou bylo třeba sestavit, vyzkoušet, rozložit – nikdy s tím neměli problém. Všechno se už v průběhu času naučili. Rozložit, nechat převézt a zase složit mašiny, to všechno budou dělat naši lidé. Naší výhodou je, že jsme rodinná firma a žádný koncern, takže na nás nikdo termínově netlačí. Je jen na nás, jak dlouho nám stěhování potrvá.

Nový areál nabídne další pracovní místa. Kolik a jen ve výrobě?

Když roste firma jako Nevoga takovým tempem, tak musí samozřejmě růst ve všech oblastech, nejen v produkci. Areál poslouží až pro 600 lidí. Chceme částečně automatizovat, což ale neznamená, že nebudeme potřebovat zaměstnance, naopak. Víme, že část práce, kterou tu máme, je opravdu těžká a náročná. Nemůžeme ji ale změnit, výrobek je prostě potřeba vyrobit. Můžeme ale zlepšit pracovní prostředí a ulehčit práci. Máme teď v hlavách projekt Exoskelet. Člověk si to na sebe nasadí a zvedá až třicetikilové zátěže, aniž by to věděl. Je jako Robocop. Chtěli bychom, aby to naši zaměstnanci v budoucnu měli. Jsme v kontaktu s institutem v Rakousku, který už takový pilotní projekt měl.

Využíváte kromě místních také agenturní zaměstnance?

Měli jsme jich zhruba dvacet. Ale není to něco, co bychom chtěli. Jde jen o nezbytně nutné a krátkodobé vykrytí a náhradu, když máme například velkou poptávku. Pak je to jednodušší a rychlejší.

Nevoga Rodinná firma vznikla v roce 1958, dnes ji vede Günther Brandner spolu s bratrancem Manuelem Möslem.

Ve Znojmě působí od roku 1991, nyní se postupně stěhuje do nového areálu prvotřídních architektů z DiePlanerei z Rakouska.

Vyrábí přes 200 typů výrobků z různých druhů materiálu: od distančních prvků, kruhového bednění až po výztužné napojovací prvky. Od roku 1989 používá pro výrobu recyklovaný plast.

Její výrobky jsou na světových stadionech (Manchester City, Benfica Lisabon, Mercedes-Benz-Arena v Berlíně), v budovách nádraží (Vídeň), mostech (Bělehrad), tunelech (Rakousko, Švýcarsko, Německo), metrech (Budapešť) nebo zdech budov a mrakodrapů (Dauhá, Londýn, Reykjavík).



Je kde brát? Vedoucí provozu Nevoga Znojmo Petr Pokorný mi před časem říkal, že nevidí problém ve výši mzdy, ale v tom, že ne každý chce nebo může pracovat na směny.

To je taková změna po celém světě, že lidé mají jiný přístup k životu. Musíme to reflektovat a časem se na to adaptovat, protože když máte na výběr pracovat osm hodin denně, nebo v nepřetržitém provozu, tak samozřejmě většina zvolí tu jednoduší variantu. Jedna z možností je zvýšit mzdy, my je v posledních letech v produkci zvedli na dvojnásobek. Teď je to o tom, aby firmy mezi sebou výší mzdy konkurovaly. Ve finále z toho budou profitovat všichni – pracovní trh se naplní, zaměstnanci budou spokojení.

Jak má zapůsobit váš příslib, že si připravíte budoucí zaměstnance z řad studentů znojemských středních škol a učilišť?

Když srovnáme vzdělávací systém v Rakousku, Německu a v Česku, tak tady neexistuje systém duálního vzdělávání. V Rakousku je úplně běžné, že jde člověk například týden do práce a týden do školy. A nejen na učňovských oborech. Teď už máme nový areál, prostor a možnost studentům něco nabídnout. Jakmile skončí stěhování, naplno do spolupráce se školami vstoupíme, chceme si vychovávat vlastní lidi. Už jsme domluveni se dvěma znojemskými školami. Zaměstnanci jsou nejdůležitější téma budoucnosti. Jedno z mých dalších velkých přání je firemní školka jako benefit pro ně.

Jak u vás zapůsobil covid? Co vím, tak během pandemie jste nepřešli na kurzarbeit a platili plné mzdy.

Když přišel covid, přemýšleli jsme, co se vlastně může stát. Koukali jsme na podmínky kurzarbeitu v Německu, v Rakousku i Česku a zjistili jsme, že tady zaměstnanec dostane jen nějakých šedesát sedmdesát procent mzdy. To jsme nechtěli. Každá rodina má nějaký rozpočet, potřebuje někde bydlet a má další výdaje a na takový výpadek příjmu není připravená. Nechtěli jsme svým lidem znepříjemnit život, a tak jsme do kurzarbeitu nešli. Časem se ukázalo, že to bylo dobře. Stavební průmysl byl jeden z nejméně zasažených a my jsme v krizi profitovali. I když jsme museli řešit problémy se vstupním materiálem, všechno dopadlo naštěstí dobře.

Nevoga požádala o změnu územního plánu pro budoucí rozšíření nového areálu. Znojemští Piráti to označili za zemědělský a ekologický „zločin“, protože stojí na jedné z nejúrodnějších půd. Co byste na to odpověděl?

Jestli budeme rozšiřovat, tak jenom tady. A protože víme, že je to proces trvající několik let, začali jsme s žádostí už teď, abychom zjistili, jestli tady reálná možnost rozšíření vůbec je. Novou plochu bychom rádi využili na výrobu dalších produktů. A je to samozřejmě hrozně složité téma ve všech zemích. Za ekologický zločin bych to však neoznačoval. Při naší výrobě nevznikají zplodiny, CO 2 u nás není vůbec téma, naše výroba není hlučná a z 99 procent zpracováváme recyklovaný materiál. Město by navíc mělo myslet i na potřeby občanů, na dostatek pracovních míst. Co vím, tak existuje studie, kde jedna z možných průmyslových ploch je právě ta, na které jsme. A i plánovaný obchvat počítá s tím, že sjezd povede k Nevoze.

Je jakousi vaší odpovědí, že jste se zavázali finančně přispět na zazelenění Přímětic, vybudování cyklostezky kolem nového areálu, jste mezi hlavními partnery hokejových Orlů nebo podporujete sportovní a kulturní akce?

Ne, to není žádná odpověď. Neděláme tyto věci, aby nám bylo dovoleno stavět. Děláme to proto, že chceme a že si myslíme, že je povinností, když v tom regionu jsme, abychom mu něco vraceli zpátky.

Produkujete prvky do stavebnictví. Jak je pravděpodobné, že mám nějaký z nich na domě?

Vyrábíme takzvané příslušenství do bednění. Všude tam, kde se pracuje s betonem, se používají tyto distanční prvky. Málokdo je zná, ale každý je má doma. S nadsázkou lze říct, že kde se staví, tam se staví s Nevogou. Naše výrobky jsou z recyklovaného materiálu a vyrobit je, aby odpovídaly všem požadavkům, je umění, protože vyrábíme vlastně z odpadu. Učíme se to desítky let. A teď nám to umožňuje prodávat i na čínském trhu.

Jak přelomový je vstup na čínský trh?

Čínský trh pro nás není až tak důležitý. Je to spíš vyznamenání a prestiž, že my vyrábíme plastové výrobky a ty dovážíme do Číny. Je to důkaz, jak dobří jsou naši zaměstnanci a jak dobré výrobky děláme. Běžně se přece všechny plastové věci vyrábějí v Číně a ty pak vyvážejí do celého světa. A u nás je to naopak. Naším hlavním trhem je Evropa, největším trhem Německo. A naším cílem je být nejlepším producentem a dodavatelem.