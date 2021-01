Dohled agentury v problémovém domě se radnici vyplatil. Zmizel odpad i křik

Časté noční hádky a křik, sirky ve vypínačích, odpadky, injekční stříkačky od narkomanů, a dokonce i výkaly na chodbách. Tak ještě před rokem vypadal „obyčejný“ život nájemníků bytových domů na adrese Vranovská 22 a 26 v takzvaném brněnském Bronxu.



Kvůli stupňujícím se problémům, kvůli nimž musely na místo pravidelně vyrážet hlídky strážníků, si vedení městské části Brno-sever, která domy spravuje, řeklo dost. A zavedlo nezvykle přísná opatření.

Radnice v domech nechala nainstalovat kamery, místo klíčů dveře nově fungují na čip, především ale na pořádek dohlíží pracovníci bezpečnostní agentury. Systém začal fungovat loni v květnu a politici si výsledek organizovaného dohledu chválí.



„Osvědčil se, i starousedlíci říkají, že se situace značně zklidnila. Stoprocentně vyřešené to asi nebude nikdy, ale už se neděje to, co bylo dříve zvykem,“ zhodnotil místostarosta Brna-sever David Aleš (ANO).

Pozitivní vývoj potvrzují i brněnští strážníci, kteří registrují menší počet oznámení a řeší už jen dílčí problémy. Částečně se však ruch přesunul do vnitrobloku.



„Parkují tam vraky, někteří lidé vyhazují odpadky z oken. To je ale problém velké části Zábrdovic a Husovic,“ poznamenal místostarosta.

Nicméně uvnitř objektů se situace zlepšila natolik, že radnice mohla v listopadu začít s opravami v obou sousedících domech. Bez dohledu nad chováním problémových nájemníků se vedení bálo, že v případě rekonstrukce půjde o zbytečně vyhozené peníze.



„Teď je v běhu oprava společných prostor, elektroinstalace, kanalizace i sklepů,“ vyjmenoval Aleš s tím, že hotovo má být na jaře.

A letos se tak chtějí postupně vrhnout i na opravy těch bytů, které jsou v tuto chvíli prázdné. „První z nich bychom snad už na podzim mohli předat novým nájemníkům,“ doplnil s tím, že je v domech nyní neobsazených 15 až 20 jednotek.

Za tři roky hlídání 4,5 milionu

Ačkoli investice umožnil až dohledový systém, bez problémů to nebylo. Někteří nájemníci se snažili nastavený režim obcházet a hledali různé skulinky, jak se omezením vyhnout. Například čipy, které získali jen nájemníci, začali někteří házet z oken cizím lidem, aby si dveře otevřeli. Třeba schovaný v botě, aby se na ulici neztratil.



„Jenže když se k čipu dostala dřív ostraha, zabavila ho i s botou. Hříšník si navíc musel koupit nový čip, takže i tohle vymizelo,“ nastínil Aleš.

Přestože se opatření radnici osvědčilo, podobný režim v jiných bytových domech zatím neplánuje. Nikde totiž neřeší tak velké problémy, zároveň nejde o levné řešení.



Osm měsíců dohledu nad bytovými domy ji vyšel na 1,8 milionu korun, teď od začátku ledna uzavřela městská část novou smlouvu na další dva roky, za něž bezpečnostní agentuře zaplatí 2,7 milionu.

Zkušenost z Vranovské sledují také ostatní brněnské městské části, aby v případě nutnosti mohly volit obdobné cesty. Ostatně jako první v celém městě začali problémové nájemníky hlídat v Novém Lískovci, a to už v roce 2012, kde v jednom z bytových domů nechali nainstalovat rozsáhlý kamerový systém. Situace se posléze zklidnila.

Magistrát do rizikového domu nastěhuje strážníka

Podobně postupuje také největší městská část Brno-střed, která má stejně jako Brno-sever velký bytový fond. V komplexně zrekonstruovaných domech také instaluje kamery a zároveň zřizuje funkci domovníka, který dbá na klid a pořádek.



„Tak složitý případ, jako byl na Vranovské, u nás ale naštěstí nemáme, takže v tuto chvíli přímo o ostraze neuvažujeme,“ poznamenala mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová.

Svůj vlastní přístup k nastolení klidu si teď chce zvolit také magistrát, který vedle městských částí taktéž spravuje některé bytové domy. Momentálně řeší objekt v Podnásepní ulici, kde Brno nedávno dokončilo opravu bytového domu s 23 jednotkami. Polovina je startovacích pro mladé, druhá sociální pro různé skupiny nízkopříjmových lidí.

Kromě těchto nájemníků tam magistrát hodlá nastěhovat i jednoho strážníka.



„Měl by dohlížet na pořádek v domě a být také jakousi neformální autoritou. Už jsem o tomto řešení mluvil s ředitelem městské policie,“ nastínil náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva (ČSSD).

Věří, že už jen přítomnost „muže zákona“ v bytovém domě zapůsobí na nájemníky, s nimiž by potenciálně mohly být problémy. „Navíc strážníci jsou profesionálové a dobře vědí, jak případné konfliktní situace vyřešit,“ dodal náměstek.