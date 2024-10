Nechceme být jen rádio do pozadí, říká cimbalista, který si zahrál s Pastrňákem

S bývalým kapitánem české hokejové reprezentace Jakubem Voráčkem se členové Neoveské cimbálové muziky znají asi pět let. | foto: archiv Neoveské cimbálové muziky

V jejich repertoáru najdou hudební nadšenci všechno, od klasického folkloru a typické písně Vínečko bílé až po moderní covery Eda Sheerana nebo Kabátů. Se zařazováním moderní hudby začala Neoveská cimbálová muzika z jihu Moravy postupně. Nejprve to byly dvě písničky na konci čtyřhodinového vystoupení, ale zájem diváků o známé hity v cimbálovém kabátě rostl víc, chtěli Metallicu nebo Queen.

Cimbálka s osmnáctiletou tradicí rychle zjistila, že se lidé chtějí odvázat a na moderní hudbu čekají, a tak přidali Olympic nebo Adama Ďuricu a jeho Zatancuj si so mnou. „Krásně to s cimbálovou muzikou zní, lidem se to líbí, nemusí si zvát kapelu nebo DJ, protože jsme schopní zahrát všechno,“ říká cimbalista a manažer muziky Jaroslav Čapka.

Zároveň připomněl, že celou sestavu naplňuje hudba obecně, proto je jim jedno, jestli zahrají moderní písně nebo folklor. S jejich covery se to má navíc tak, že jim stačí slyšet novou písničku třikrát před vystoupením, aby ji potom dokázali zahrát. „Cimbálová muzika je čistá improvizace, musíme zahrát bez not,“ poznamenává Čapka.

Stejně tak nerozlišují, pro koho zrovna hrají, podle vlastních slov „vystupují všude, kromě pohřbů“. Jejich muzika tak doprovází svatby i vinobraní a rozeznívá chodby nemocnice nebo domova důchodců. Cimbálová vystoupení Novoveských si však užívají kromě moravských seniorů také známí čeští hokejisté.

Přátelství s Pastrňákem i Voráčkem

Setkání na charitativní akci přivedlo muzikanty k přátelství s letošním mistrem světa Davidem Pastrňákem nebo bývalým kapitánem české hokejové reprezentace Jakubem Voráčkem. „S Pastrňákem i Voráčkem se známe asi pět let. Tehdy nám zavolala manažerka Jakuba Voráčka a objednala si naši muziku na charitativní akci, to jsme ale netušili, že tam budou takové hvězdy. Vystupovali jsme na místě, kde se dražily věci jako hokejka z Nagana nebo dres Jaromíra Jágra. A všechny peníze šly na nadaci, proto jsme se s kapelou dohodli, že ten večer odehraje zadarmo,“ vzpomíná Čapka.

Svým gestem si na akci s hokejisty vysloužili pozvání ještě třikrát, naposledy do Prahy na charitativní koncert po Zápasu hvězd, a to i se vstupenkami na utkání. Právě David Pastrňák si na charitativním koncertu zahrál s Jaroslavem Čapkou na cimbál. „Za ty roky hrál už víckrát, přišel sám, že ho to baví, tak jsem mu ukazoval, kam má ťuknout,“ přiblížil zážitek cimbalista.

Přestože muzika zažila mnohdy hvězdné publikum a mohlo by se zdát, že vesnická tancovačka už bude pod úroveň, jejich cíl zůstává pořád stejný – hrát lidem, kteří jsou především slušní a hodní. „Hrajeme pro lidi, kterých si vážíme. Je mi jedno, jestli mají na účtu miliony, nebo mají stovku v kapse, jestli jsem hrál v sobotu pro Voráčka nebo zahraju zítra pro nevěstu. Jen si nechceme připadat jako puštěné rádio do pozadí, máme rádi, když lidi tancují,“ vysvětluje přístup Neoveské cimbálovky Čapka.

Jejím nejbližším cílem je vystoupit s muzikou na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, není to však cíl největší. „Chtěli bychom se dostat do širokého povědomí lidí a dělat radost po celém světě, takže věříme, že si nás někdy někdo do světa opravdu pozve,“ přeje si Čapka.