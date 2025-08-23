Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují

Autor: ,
  13:29
Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je totiž ode dneška do pondělí pro tramvaje uzavřená. Cestující mohou mít při jízdě touto linkou pocit, že jedou někam jinam, než chtějí.

Pasažér si sedne do vozu, tramvaj se rozjede vpřed. Pak se ale zastaví a do druhé kabiny přisedne další šofér. Tramvaj najednou jede proti směru, než jak si původně cestující sedl. Po necelém kilometru se situace opakuje a tramvaj se opět rozjíždí dopředu.

„Jela jsem tím už ráno a když jsem si všimla, že jedeme jinudy, než jsem zvyklá, trochu ve mně hrklo, jestli jsem nenasedla špatně. Musela jsem zkontrolovat jízdní řád, abych se ujistila,“ podělila se jedna z cestujících. A nebyla jediná, podle jedné z revizorek, která v době výluky informuje lidi na zastávkách, je zmatených lidí hodně.

Netradiční výluka na trase tramvaje číslo 2. Tramvaj od Ústředního hřbitova dojede k zastávce Celní, odtud se vydá – pro cestujícího couváním – po kolejích na Starý Lískovec, ale ještě před první zastávkou Krematorium se opět vydá na jízdu v opačném směru, tentokrát však na tramvajový most k zastávce Vsetínská a dál k hlavnímu nádraží.
Pro mnoho cestujících je nepochopitelné, že jejich tramvaj přijíždí ze směru, kterým potřebují cestovat. Netradiční výluka potrvá tři dny.
Cestující mohou mít o víkendu při jízdě linkou číslo 2 pocit, že jedou někam jinam, než chtějí.
Problém nastává zejména na zastávce Celní. V případě, že odtud chtějí lidé odjet na Ústřední hřbitov, může je překvapit, že jejich vůz přijede právě z tohoto směru. „Jedna paní mi nechtěla věřit, že tady změní směr jízdy a pojede tam znovu,“ zmiňuje revizorka, která lidem na zastávce v sobotu radila.
7 fotografií

Problém nastává zejména na zastávce Celní. V případě, že odtud chtějí lidé odjet na Ústřední hřbitov, může je překvapit, že jejich vůz přijede právě z tohoto směru. „Jedna paní mi nechtěla věřit, že tady změní směr jízdy a pojede tam znovu,“ zmiňuje revizorka.

A zanedlouho se podobný scénář opakuje. Přistoupí k ní starší muž, který se právě na tuto zastávku potřebuje dostat. „To je zrovna tahle tramvaj před vámi, která teď přijela,“ odpovídá mu žena. Pro muže je ale pravděpodobně nepochopitelné, že přijela z jiného směru, než obvykle, a tak jen zmateně mávne rukou a do vozu i přes instrukce od pracovnice dopravního podniku nenastoupí.

Nejde ovšem o žádné „pocuky“ sem a tam, ale o promyšlené šibování. Pracovníci dopravního podniku potřebovali dostat soupravu tramvajové linky číslo 2 z trati vedoucí od Ústředního hřbitova, která je u křižovatky Poříčí a Vídeňské po zhruba dvou a půl kilometrech uzavřená, na druhou, která vede křížem nad ní po tramvajovém mostu k hlavnímu nádraží.

Museli mít ovšem k dispozici i třetí stranu tohoto „trojúhelníku“, tedy další koleje, které obě tratě přes výhybky propojí. A ty tady jsou.

Tramvaj od Ústředního hřbitova tak dojede k zastávce Celní, odtud se vydá – pro cestujícího couváním – po kolejích na Starý Lískovec, ale ještě před první zastávkou Krematorium se opět vydá na jízdu v opačném směru, tentokrát však na tramvajový most k zastávce Vsetínská a dál k hlavnímu nádraží.

Zelená trasa linky číslo 2. Od Ústředního hřbitova pojede tramvaje k zastávce Celní, dál bude „couvat“ ke Krematoriu, k němuž však nedojede a znovu se vydá rovně přes tramvajový most k zastávce Vsetínská.

Navíc, proč nevyužít toho, že na této tramvajové lince s označením 2 jezdí kvůli dvěma jiným výlukám už delší dobu tramvaje s kabinami na obou stranách vozu, takže je možné bez větších komplikací měnit směr jízdy. „Opravdu bych chtěl ocenit kreativitu našich odborníků,“ zhodnotil netypické řešení pro iDNES.cz generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Pro šoféry to ale příliš velkou změnu neznamená. Řidič zůstává po celou dobu ve své kabině zatímco na Celní a Vsetínské na něj čekají jeho kolegové. Ti nasednou do druhé kabiny, odřídí svůj úsek a zase vystoupí. Za nic složitého to nepovažují. „Je to takové menší zpestření, ale nic náročného na tom není,“ přibližuje jeden z nich.

Před pár lety, než se otevřel tramvajový tunel na Žabovřeské, museli naopak řidiči chodit tam a zpět po pár minutách na velmi krátké výlukové trase mezi zastávkami Bráfova a Komín, smyčka. Tehdy šlo ale o konečné stanice, nikoli průběžné zastávky. „Myslím, že něco podobného, jako je teď na lince 2, jsme ještě nikdy neměli,“ míní Havránek s tím, že uzavírka křižovatky a tato netypická jízda potrvá do pondělí 25. srpna.

Zároveň doufá, že v příští letech nebude tolik uzavírek a omezení jako letos. Podle něj jich bylo snad nejvíce, co mohlo. Ostatně dopravní podnik ani neměl dostatek obousměrných tramvají a musel improvizovat spojením dvou vozů zadky k sobě.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...

Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...

Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy

Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...

Demonstrace síly, Jiřikovský měl dnes přijít na policii, nechápe zátah jeho advokát

Ve čtvrtek večer Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela hlavního aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. Před policisty se dárce virtuální měny schovával na střeše. Jeho...

Kde postaví nový brněnský stadion? Znovu zazněly Lužánky, reálnější je periferie

Zpráva, na kterou netrpělivě čekali fanoušci fotbalové Zbrojovky, v úterý konečně dostala oficiální razítko. Většinovým vlastníkem brněnského klubu se stal Vojtěch Kačena, miliardář a šéf skupiny...

Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují

Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je...

23. srpna 2025  13:29

Pro někoho osvěžující, pro jiné odpudivá. V Brně přibývají veřejná pítka

Nejen přes léto tráví celá řada lidí svůj čas v Björnsonově sadu v širším centru Brna. Povídají si na lavičkách, polehávají na dekách, cvičí na workoutovém hřišti, děti dovádějí na pískovišti. Aby se...

23. srpna 2025  12:12

Z Ševčíka je rázem Brňák. Lídr SPD na jižní Moravě si před volbami změnil bydliště

Ekonom Miroslav Ševčík v podzimních volbách kandiduje jako jednička SPD v Jihomoravském kraji. I když většinu svého profesního života strávil v Praze, nově se z něj stal Brňák. Změnil si trvalé...

22. srpna 2025  15:43

Bagrista při kopání bazénu narazil na granát, evakuovaných bylo méně než policistů

Nečekané a hlavně nebezpečné překvapení čekalo ve čtvrtek na bagristu v Brně, když radlicí hrábl do země. V jámě, kterou kopal na bazén, vykukoval rezavý kus kovu připomínající z dálky šišku. Jak se...

22. srpna 2025  15:20

Letošní burčák bude kvalitní a s krásným aroma, slibují vinaři. Chuť ovlivnilo počasí

Premium

Zatímco loňské vysoké teploty dozrávání bobulí popohnaly, letos si daly kvůli relativně deštivému červenci na čas. Na burčák si tak letos museli lidé počkat, mnozí začnou sbírat hrozny až příští...

22. srpna 2025

Cyklisté se diví. Autům brání v jízdě svodidla, přesto je stezka přerušená

Vypadá to, jako by mělo Brno nazbyt dopravních značek a obecně jich u silnic stále nebylo zbytečně moc. A tak u řeky Svratky najednou končí cyklostezka, aby po dvou metrech zase začala. Bizarní...

22. srpna 2025  12:28

Plážový volejbal u Brněnské přehrady má kouzlo. Po zápase do vody, těší se Češi

V mokřadu za centrkurtem, kam prosakuje voda z Brněnské přehrady, se malý blonďáček brodil pro zatoulané balony. Dnes dvoumetrový čahoun Matyáš Džavoronok už by do brčálu na Sokolském koupališti lézt...

22. srpna 2025  11:24

Opilec používal moped jako odrážedlo, pak spadl do trávy. Na stroj neměl řidičák

S pořádnou dávkou alkoholu v krvi vyjel do ulic Znojma opilec na svém elektrickém mopedu. Jeho nekoordinované pohyby však neušly kolemjdoucím, ani strážníkům, kteří jeho podivnou jízdu sledovali na...

22. srpna 2025  9:24

Sestra osmnáctileté dívky zastřelené v srpnu 1969 má konečně nárok na odškodnění

Svíčky a květiny u desky na Moravském náměstí v Brně v těchto dnech opět připomínají, že 21. srpna 1969 při násilném potlačení demonstrace k prvnímu výročí sovětské okupace zemřela zásahem střely...

21. srpna 2025  13:16,  aktualizováno  15:58

Brněnské výstaviště ovládne módní maraton, mezi hosty bude i Chantal Poullain

Konec léta na brněnském výstavišti patří tradičně módě. Od pátku do neděle se v pavilonu P koná 65. ročník veletrhů Styl a Kabo. Lidé se mohou těšit také na druhý ročník Czech Fashion Weeku, který...

21. srpna 2025  15:03

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Ikonické brněnské květinářství zmizí. Bohouš z Dědictví u něj potkal Káju Gotta

Premium

Zhruba čtyři dekády mohli lidé nakupovat květiny a sazenice ve stánku na nároží ulice České a Veselé v centru Brna. Někteří by řekli, že k místu už neodmyslitelně patří. Jenže teď tato ikonická...

21. srpna 2025  13:48

Modernizaci moravského koridoru zahájí úsek na Přerovsku, pojede se až dvoustovkou

Přestavba spojnice Brna a Přerova, která je částí hlavní železniční trati z jihu na sever Moravy a do Slezska, bude zahájena první částí mezi Přerovem a Kojetínem. Modernizaci a zdvoukolejnění úseku...

21. srpna 2025  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.