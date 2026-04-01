Zatímco Kavka si stojí za tím, že se interní oddělení podařilo stabilizovat, jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který má regionální zdravotnictví jako politik na starosti, o tom přesvědčený není.
„Dnes jsem byl osobně v Nemocnici Znojmo a jednal jsem s primáři nemocnice. Situaci jsme probírali také dnes na poradě krajské rady. Ze stávajících jednání dosud nevyplynulo, že by chod interního oddělení byl plně zajištěn,“ sdělil ve čtvrtek Grolich. Nemocnice přitom už dříve vypsala náborový příspěvek 300 tisíc korun a najala specializovaného náboráře, který měl nové lidi přilákat.
I kvůli Grolichově přetrvávající nespokojenosti se spekulovalo o Kavkově odvolání. K tomu nakonec nedošlo, nicméně do 16. dubna má čas na to, aby rezignoval sám. „Současně věříme, že lékaři interního oddělení budou spolupracovat na stabilizaci chodu oddělení a na zajištění kontinuity péče pro pacienty,“ doplnil Grolich.
Problém ve znojemské nemocnici bobtná, po primáři chce odejít i sedm internistů
V případě, že by Kavka jako šéf skončil, se předpokládalo, že by všech sedm lékařů i uznávaný primář Zdeněk Monhart mohli v nemocnici setrvat. Hlavním důvodem jejich odchodu jsou totiž dlouhodobé neshody s Kavkou.
„V současném prostředí nemáme podmínky pro dlouhodobé plánování rozvoje oddělení, stabilizaci personálu ani systematickou koncepci dalšího směřování,“ popsali dříve lékaři své důvody.
Monhart zdůraznil, že ve špitále nemůže zůstat pouze za stávající situace, při její změně by názor mohl přehodnotit. To však Grolich vyloučil, když oznámil, že Monhartovo pokračování v nemocnici nepovažuje za správné. „Způsob, jakým řešil své osobní výhrady k vedení, je nepřijatelný a nepovažujeme ho za férový vůči ostatním primářům a zaměstnancům nemocnice,“ podotkl hejtman.