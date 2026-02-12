Vřava ve znojemské nemocnici. Uznávaný primář končí, kritizuje vedení

Lékaře i obyvatele Znojemska nepříjemně zaskočila zpráva o rezignaci lékaře Zdeňka Monharta, který se po patnácti letech vzdal postu primáře interny a urgentního příjmu ve znojemské nemocnici. Uznávaný lékař viní vedení největší krajské nemocnice, že pracuje nesystematicky a špatně komunikuje.

Znojemská nemocnice | foto: Nemocnice Znojmo

„Mojí mamince zachránil život, když jí objevil nezhoubný nádor na srdci. Nejenže zařídil operaci na specializovaném pracovišti, ale následně si ji převzal do péče a vlastně daroval dalších dvacet let života. Nikdy mu nepřestanu být vděčná,“ popsala jedna z místních ve facebookové diskusi.

A není sama, podobný názor mají desítky dalších. Někteří Monharta označují za špičku ve svém oboru, jiní jako nenahraditelného lékaře s lidským přístupem.

Vinu na jeho odchodu mnozí přisuzují vedení nemocnice v čele s ředitelem Miroslavem Kavkou, potažmo kraji, který nemocnici zřizuje. Jako důvod rezignace totiž Monhart uvedl nespokojenost s jejím řízením.

„V prostředí absence systematického manažerského řízení zdravotnických provozů nemocnice a neexistence efektivní komunikace nemohu zajistit stabilní rozvoj oddělení ani dlouhodobě udržet kvalitu poskytované péče,“ napsal Monhart v dopise adresovaném spolupracovníkům. Redakce jej má k dispozici.

Rozhodl se jednostranně, reaguje nemocnice

V listopadu přitom post primáře obhájil ve výběrovém řízení. Mezi jeho požadavky patřila právě systémová podpora ze strany vedení, což se zjevně naplnit nepodařilo. „Za těchto okolností nepovažuji další výkon funkce primáře za smysluplný ani perspektivní,“ dodal v dopise Monhart.

Na špatnou komunikaci či neférové jednání poukazuje i vrchní sestra prvního lůžkového oddělení chirurgických oborů, která podle zdroje iDNES.cz v úterý též podala rezignaci.

Z ředitele nemocnice se stává supermanažer. Bude mít deset tisíc podřízených

Nemocnice selhání v komunikaci a systematickém řízení odmítá. „Provoz jednotlivých zdravotnických odborností aktivně řídíme a pravidelně komunikujeme s vedoucími zaměstnanci, včetně vedení interního oddělení. Tedy i včetně pana primáře Monharta,“ sdělilo vedení na sociálních sítích.

Zároveň zdůrazňuje, že Monhartovo rozhodnutí bylo jednostranné. „Vždy jsme s ním jako s primářem interního oddělení počítali a stále počítáme. Nadále zůstává lékařem se všemi vyplývajícími kompetencemi včetně rozsahu péče, kterou zajišťuje, a deklarujeme, že není a nebude jakkoliv ohrožen provoz interního oddělení a urgentního příjmu,“ stojí v prohlášení.

Jednání svolává také hejtman

Monhart však redakci sdělil, že za stávající situace v nemocnici nebude pokračovat ani jako řadový lékař. „Myslím si, že by to nikdo ani neočekával,“ domnívá se. Blíže však svůj krok komentovat nechtěl. Rezignaci podal k 28. únoru, vedení nemocnice situaci aktivně řeší a má v plánu s ním jednat.

Mnoho jeho kolegů by si přálo, aby se podařilo rozhodnutí zvrátit. Podle serveru Novinky.cz třicítka z nich krátce po zveřejnění informace sepsala dopis, jejž adresovala řediteli Kavkovi.

Znojemské nemocnici je padesát let. Výstavbu pojali komunisté jako manifest

„Odchod pana primáře považujeme za ohrožení personální stability a kvality poskytované péče. Přáli bychom si, aby ve funkci zůstal. Vážený pane řediteli, žádáme vás proto o vstřícnost při hledání vzájemné shody a aktivní kroky k urovnání této situace,“ vyzvali.

Podle nich Monhart vytváří férové prostředí atraktivní pro mladé lékaře a dlouhodobě se zasazuje o medicínský rozvoj spolu s implementací moderních postupů.

Vše řeší také hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který má zdravotnictví v gesci. „Pana primáře jsem kontaktoval, abychom se o situaci pobavili. Jeho vyjádření mě znepokojilo. Bylo by nešťastné, kdyby nemocnice o takovou kapacitu přišla,“ oznámil. Na jednání pozve i ředitele Kavku.

Problémy řeší rovněž v Kyjově

Podle některých je však Grolichův způsob vedení zdravotnictví neefektivní. Krajský zastupitel Milan Vojta (ANO), který byl na hejtmanství radním pro zdravotnictví, se domnívá, že konec bývalého ředitele Martina Pavlíka v roce 2024 a opětovné zvolení Kavky byl chybný krok.

Šéf znojemské nemocnice povýšil a odchází, lékaři a sestry znervózněli

„Ředitel Kavka jistě vykonal pro nemocnici v dřívějších dobách mnoho dobrého, ale když jej nahradil Martin Pavlík, velký profesionál se silnou podporou u zaměstnanců nemocnice, posunul zařízení o velký kus dál,“ míní Vojta.

Na rozdíl poukázali i lékaři, kteří pracovali pod vedením Pavlíka i kdysi Kavky, jenž nemocnici vedl šestnáct let.

„Dřív jsem si myslel, že jsou některé věci ve zdravotnictví zkrátka normální. Pak nastoupil pan Pavlík a dělal to úplně jiným způsobem, hleděl si všech – od uklízeček a údržbářů po vrcholové vedení, nedělal rozdíly. Komunikoval, a když bylo potřeba něco podepsat nebo pořídit, nebyl problém,“ popsal pro iDNES.cz dříve jeden z lékařů, který chtěl kvůli obavám ze msty zůstat v anonymitě.

„Nechtěný“ šéf špitálu chce spokojené lékaře, chlubí se smlouvou s odboráři

Vojta navíc připomíná podobnou situaci v kyjovské nemocnici. Loni tam část zaměstnanců poukázala na to, že tehdejší ředitel Jiří Vyhnal za dva roky vyměnil devět náměstků. Poslední kapkou bylo odvolání náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, na základě čehož personál sepsal petici na její podporu. Krátce poté Vyhnal rezignoval a jeho post doposud zůstává neobsazený.

„Je na pováženou nechávat nemocnici půl roku bez řádného ředitele. Pověřený ředitel Škarka se sice přihlásil do výběrového řízení, ale nebyl doporučen ke jmenování, nyní se proto řízení opakuje. Současným stavem nemocnice trpí a opouštějí ji klíčoví zaměstnanci,“ uvedl Vojta.

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

10. února 2026  12:25

V Brně likvidují zbylých 280 tun německého odpadu, denně má odjet jeden kamion

Z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích začala najatá firma odvážet...

Najatá firma začala v úterý z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet zbylou část odpadu zpět do Německa. Jde o více než 280 tun materiálu, který tam navezla německá firma Roth...

10. února 2026  11:18

