Krize ve Znojmě zažehnána. Po nástupu nového ředitele stahují lékaři výpovědi

  12:29
Interní oddělení ve znojemské nemocnici je opět stabilní. Řešení přineslo odvolání ředitele Miroslava Kavky, jehož spor s primářem interny Zdeňkem Monhartem krizi zažehl. Lékař na svou funkci rezignoval, načež výpověď podalo dalších sedm internistů. Po nástupu nového pověřeného ředitele Petra Liškáře se nyní do svých funkcí postupně vracejí.
Nemocnice Znojmo

Nemocnice Znojmo

Nemocnice Znojmo
Pavel Jajtner a Miroslav Kavka (zleva) aneb nový náměstek ředitele a jeho...
Nemocnice Znojmo
Nemocnice Znojmo
„Vrací se primář Monhart, lékaři z interny stahují výpovědi a primáři to akceptují,“ informuje jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který se krizí dlouhodobě zabýval.

Současný scénář označil jako jednu z možností už před několika týdny, kdy dal Kavkovi do konce března čas, aby personální krizi na oddělení vyřešil. „Možností je buď přesvědčení stávajících lékařů, což je za mě ideální řešení, nebo nalezení jejich adekvátní náhrady včetně primáře,“ řekl Grolich.

Termín do konce března zvolil kvůli tomu, že lékařům měla výpovědní lhůta skončit v závěru dubna. „V případě, že by (ředitel Kavka) selhal a koncem března rezignoval, budou mít tito lékaři stále čas vzít výpověď zpět,“ objasnil Grolich. Kavku nakonec krajští radní odvolali v půlce dubna, sám rezignovat odmítl.

Monhart i ostatní lékaři interny už dříve naznačili, že jedinou překážkou k jejich setrvání v nemocnici je právě Kavka. Nebyli spokojeni s tím, jakým způsobem komunikoval a jak špitál vedl. „V současném prostředí nemáme podmínky pro dlouhodobé plánování rozvoje oddělení, stabilizaci personálu ani systematickou koncepci dalšího směřování,“ popsali v otevřeném dopisu své výtky.

Ředitelem zatím na zkoušku

Po nástupu nového ředitele Liškáře se dle očekávání postoj řady lékařů změnil.

„Původně to bylo domluvené tak, že prodlouží své výpovědi do konce května, aby mi dali nějaký časový prostor na vyřešení situace. Vzhledem k aktuálnímu dění jsem ale již znovu mluvil s panem primářem Monhartem a on mi potvrdil, že se situace na interně uklidnila a že oddělení nabíhá na standardní režim. Požádám všechny lékaře, kteří výpověď podali, aby ji stáhli,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.cz Liškář, který je ve funkci od 20. dubna.

Se zdravotnictvím má zkušenosti ve Zlínském a Plzeňském kraji. Krajští radní jej pověřili funkcí ředitele zatím na zkoušku, pokud se osvědčí, bude jmenován trvale.

Postavu zvenčí muselo hejtmanství hledat proto, že uvnitř znojemské nemocnice se kvůli vyhroceným vztahům mezi některými pracovníky nepodařilo sehnat nikoho, kdo by byl vhodný či schopný řízení dočasně převzít.

„Troufnu si říct, že je shoda okolností, že se nám dostal do rukou životopis s velice dobrým doporučením právě pana Liškáře. Navíc teď funguje ve vlastní společnosti, takže je ochotný a schopný si to zorganizovat tak, že může nastoupit téměř hned,“ poznamenal Grolich minulý týden.

Krize ve Znojmě zažehnána. Po nástupu nového ředitele stahují lékaři výpovědi

Nemocnice Znojmo

Interní oddělení ve znojemské nemocnici je opět stabilní. Řešení přineslo odvolání ředitele Miroslava Kavky, jehož spor s primářem interny Zdeňkem Monhartem krizi zažehl. Lékař na svou funkci...

30. dubna 2026  12:29

