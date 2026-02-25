Problém ve znojemské nemocnici bobtná, po primáři chce odejít i sedm internistů

Karolína Kučerová
  17:33
Nejprve rezignoval uznávaný primář interny urgentního příjmu Zdeněk Monhart, poté jej následovala vrchní sestra jednoho z lůžkových oddělení na chirurgii. Nyní Nemocnice Znojmo pravděpodobně přijde o dalších sedm internistů. Čtyři z nich již podali výpověď, další tři to plánují. Všichni uvádějí jeden hlavní důvod – nespokojenost s ředitelem Miroslavem Kavkou a způsobem, jakým s lékaři komunikuje.

Nemocnice Znojmo | foto: Nemocnice Znojmo

„V prostředí absence systematického manažerského řízení a neexistence efektivní komunikace nemohu zajistit stabilní rozvoj oddělení ani dlouhodobě udržet kvalitu poskytované péče,“ zdůvodnil před pár týdny Monhart.

U mnohých vyvstávají otázky, zda odchod tolika lékařů interní oddělení ustojí. Dohromady jich na něm totiž působí třicítka, sedm odcházejících společně s primářem tak představuje více než čtvrtinu. „Oddělení je prakticky v rozkladu. Je však důležité, že lékaři to nedělají, aby uškodili pacientům, ale je to forma protestu,“ poukazuje bývalý krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).

Kontroverzní výběr šéfa nemocnice: jediným uchazečem je „nechtěný“ Kavka

Vedení nemocnice veřejnost uklidňuje tím, že k poklesu kvality poskytované péče v tuto chvíli nedochází. Rozhodnutí lékařů se ještě pokusí zvrátit. „Vše intenzivně řešíme, mimo jiné k tomu využijeme i nezávislého mediátora,“ oznamuje mluvčí nemocnice Radovan Šoba.

Od jiných má ředitel podporu

Podobný přístup mělo vedení i v případě rezignace Monharta, přesvědčit se ho ale nepodařilo. Je tedy možné, že se nepodaří odvrátit ani odchod lékařů, kteří mimo jiné chtěli svou výpovědí Monharta podpořit. „Primářova slova o absenci systematického manažerského řízení a nedostatečné efektivní komunikaci ze strany vedení odpovídají i naší zkušenosti,“ popsali ve společném prohlášení pro server Deník.cz, který s informací přišel jako první.

Problém pro oddělení představuje zejména fakt, že se jedná o služebně starší lékaře, kteří jsou garanty péče a internistického provozu. Zároveň mohou jako druhoatestovaní vzdělávat mladší kolegy.

Se současným systémem narazíme v roce 2030 do zdi, hájí Grolich změny u nemocnic

„Vyjadřujeme obavu, že tento krok může vést k výraznému omezení provozu oddělení a ohrozit dostupnost specializované interní péče pro obyvatele regionu. Zároveň však v současném prostředí nemáme podmínky pro dlouhodobé plánování rozvoje oddělení, stabilizaci personálu ani systematickou koncepci dalšího směřování,“ sdělují lékaři.

Šoba upozorňuje, že ne všichni zaměstnanci mají totožný názor. „Lékaři ostatních oddělení nesouhlasí s postupem lékařů interního oddělení, každodenně zaznamenáváme podporu pro stávajícího ředitele a vedení nemocnice,“ podotýká. Podle něj podporovatelé vnímají Kavku jako člověka, který nemocnici v uplynulých letech významně posunul a přispěl k tomu, že dnes poskytuje zdravotní péči na vysoké úrovni.

V Kyjově bude šéfovat Piler

Vnímá to tak například vrchní sestra urgentního příjmu Jana Procházková. Pro redakci iDNES.cz sice situaci komentovat nechtěla, na sociálních sítích nemocnice však podporu řediteli projevila. „Tak dobře, jak se daří zaměstnancům nemocnice nyní, se jim nikdy v minulosti nedařilo. Chválím vedení, které je velmi efektivní, podporuje své zaměstnance a pečuje o ně,“ zmínila.

I bývalý radní Vojta potvrzuje, že je situace v nemocnici rozpolcená. „Já už jsem to tam vnímal v době, kdy jsem byl ve funkci. Chce to ale od zřizovatele razantní zásah,“ říká.

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který má krajské zdravotnictví v gesci, byl na návštěvě v nemocnici již ve středu. Jeho cílem je s vedením špitálu i dotčenými problém konzultovat. „V této situaci je však jasným zadáním pro ředitele, aby fungování interny nebylo vůbec omezeno. Je to jeho úkol, který musí zabezpečit. Jakmile budou navržena konkrétní opatření, budeme je komunikovat,“ vyjádřil se Grolich.

Ten kromě toho řeší i dění v jiných nemocnicích. V Kyjově již více než půl roku chybí ředitel, to se však změní. Podle informací iDNES.cz ve čtvrtek krajská rada odsouhlasí jmenování Pavla Pilera.

Ředitel brněnské nemocnice po kritice lékařů rezignuje, necítí důvěru města

Ten má mnohaleté zkušenosti z Brna, dříve šéfoval Nemocnici Milosrdných Bratří i Úrazové nemocnici. Zatímco v první jmenované mu koncem roku 2024 vypršelo pětileté funkční období, v druhé pár měsíců předtím rezignoval po sporech s personálem. Ti poukazovali na nepřátelské chování a nepřiměřený nátlak. Pobouřil je také Pilerův výrok, že lékař, který neslouží, je jako prostitutka, která nešlape.

„Nebylo vhodné to tak říct. Nicméně jsem čtyřicet let dělal reálnou chirurgii a sloužil ve dne v noci. Považoval jsem to za naprosto nezbytnou a potřebnou součást lékařské péče,“ vysvětlil tehdy Piler.

25. února 2026  17:34

25. února 2026  17:33

