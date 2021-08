Vzkříšení sv. Anny. Nemocnice chystá investice, už koupila parkovací dům

„Projektujeme centrální urgentní příjem, který bude znamenat velký posun v kvalitě péče. Místo sedmi míst, kde jsou dnes pacienti přijímáni, bude jeden příjem v budově O1,“ přibližuje jednu z klíčových změn ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.

Ta je součástí generelu, tedy uceleného projektu, který nastiňuje rozvoj svaté Anny až do roku 2040. Jasno je zatím o prvních dvou etapách, s nimiž se počítá od letoška do roku 2030. „Generel nám zajistí postupné a plánované přestavby areálu bez nutnosti nákladných provizorií,“ vyzdvihuje Vajdák, jenž je v čele svatoannenské nemocnice dva roky.

Práce na urgentním příjmu, který vyjde na 170 milionů korun, začnou příští rok. „Jeho přínosem také bude, že pacient nebude muset chodit po několika odděleních, ale zůstane na jednom místě a lékaři přijdou za ním. Bude ošetřen a buď půjde domů, nebo bude hospitalizován,“ přibližuje mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Nad příjmem vznikne ve stejné budově za 40 milionů také endoskopické centrum, které bude sloužit celé nemocnici. Právě centralizace a sestěhování roztříštěných pracovišť tak, aby na sebe logicky navazovala, je hlavní myšlenkou velkých plánovaných změn.

150 nových parkovacích míst

První krok nastane už letos a pomůže vyřešit jeden z nejpalčivějších problémů, s nímž se lidé mířící do nemocnice v Pekařské ulici potýkají – parkování.

„Koupili jsme budovu s parkovacím domem v Hybešově ulici. Ten nabízí 150 parkovacích míst, která budou pro zaměstnance i veřejnost. Dlouho jsme o tomto kroku jednali s ministerstvem zdravotnictví, jež nákup schválilo,“ řekl Vajdák s tím, že se rozšíří nemocniční areál.

Budovu Millenium Center pořídila nemocnice za 180 milionů a vyžadovat bude jen drobnější úpravy. Do půl roku se tam přesune ředitelství a administrativa, která je na několika pracovištích po Brně. A protože stojí ve frekventované ulici, přízemí se využije pro komerční služby, jako je například optika nebo prodejna zdravotnických pomůcek, případně i pro ordinace praktických lékařů a psychologů, aby lidé nemuseli chodit do areálu.

Do tří let se pak na rohu Anenské a Leitnerovy ulice počítá se stavbou nové budovy C za 600 milionů korun, kde budou laboratorní obory, mikrobiologie, patologie, jež v současné době sídlí v nevyhovujících prostorech, a oddělení klinické hematologie.

Ve druhé investiční etapě – do roku 2030 – nemocnice plánuje postavit za 1,1 miliardy korun budovu V, jež bude sousedit s administrativním domem, a přesunou se do ní ortopedické a chirurgické obory i centrum léčby bolesti. Chirurgie a ortopedie tedy bude blíž k šesti nyní nevyužívaným operačním sálům, k nimž se dostaví koridory.

Hospodaření v zisku

Mohutné investice si nemocnice může dovolit nejen díky oddlužení a změně úhradové vyhlášky, ale také dobré ekonomické kondici. „Druhý rok hospodaříme se ziskem, letošní pololetí jsme v plusu deset milionů. Doháníme operace, takže jedeme ve zvýšeném režimu operativy. Očekávám, že hospodářský výsledek bude na konci roku ještě lepší, mohli bychom se pohybovat okolo padesáti milionů korun,“ odhaduje Vajdák.

Na investice chce nemocnice získat peníze od státu a Evropské unie, část pokryje vlastními zdroji.

Novinky jsou patrné i ve venkovních prostorech svatoanenského areálu. „Pořídili jsme nové lavice, relaxační lehátka a křesla. Vše ze sponzorských darů,“ sděluje Lipovská s tím, že se průběžně opravují fasády a po patnácti letech opět funguje kašna.

Na začátku srpna nemocnice také otevřela bistro, kde peče vlastní chleba a vyrábí zákusky. „Přijmeme další cukrářku a do budoucna rozšíříme pekařský sortiment. Připravujeme i saláty a chlebíčky, točíme zmrzlinu. Bistro slouží nejen zaměstnancům, ale je otevřené i pro veřejnost. Podobný podnik totiž na Hybešově chyběl,“ vysvětluje vedoucí stravovacího provozu u sv. Anny Veronika Blahutková.

Chystají se rovněž tematické týdny a bistro bude na objednávku péct cukroví i dorty.