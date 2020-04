Nemocnice se vracejí do normálu. Začínají operovat kolena, srdce i nádory

Co plánují v nemocnicích na jižní Moravě FN Brno

začínají dělat neakutní odložené zákroky. Do konce dubna se chtějí dostat na 65 procent oproti běžnému provozu. Obnovují také chod ambulancí. FN u sv. Anny

v nejbližších dnech zásadní změny neplánují, protože nemocnice je vyčleněna na péči o nakažené pacienty koronavirem. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a Úrazová nemocnice

budou postupovat opatrně. Tento týden začínají provádět lehčí plánované zákroky. Kyjov

v pondělí spustili provoz radiodiagnostického oddělení, kde se dělají vyšetření pomocí CT či mamografu. Chod dalších oddělení doladí v úterý. Hodonín

tento týden začínají provádět neakutní zákroky. Do konce dubna se chtějí dostat na 60 procent provozu při běžném stavu. Břeclav

plánování neakutních operací začnou řešit na přelomu dubna a května. Znojmo

pomalu se vrací do původního režimu, první odložené neakutní zákroky začnou lékaři provádět zřejmě půlce tohoto týdne. Ambulance fungují v omezenějším provozu. Vojenská nemocnice

začínají rozvolňovat opatření a provádět odložené neakutní zákroky. Hustopeče

připravují se na obnovení neakutních operací. Vyškov

už začali poskytovat i neakutní péči. Blansko

od pondělí se lidé mohou objednávat k neakutním vyšetřením. Boskovice

postupně začínají dělat ambulantní zákroky, u operačních prozatím k rozvolňování nepřistoupili. Tišnov

postupují podle harmonogramu od kraje a pomalu rozvolňují opatření. SurGal Clinic

od tohoto týdne začínají dělat akutní zákroky, které šly na čas odložit. Ambulance otevřou 4. května.