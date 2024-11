Nemocnice Milosrdných bratří pod palbou kritiky: do budov zatéká, chybí primáři

Minimálně už asi rok zatéká do kuchyně stravovacího provozu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. „Nejvíc to mezi zaměstnanci rezonovalo na jaře, kdy se při deštích voda dostávala přímo do místa, kde se vydává jídlo, takže každý, kdo pro něj šel, si mohl neutěšený stav vyfotit,“ podotýká pracovník, který si přál zůstat v anonymitě, ale redakce MF DNES jeho jméno zná. Spolu s dalšími kolegy je silně nespokojený se stávajícím vedením nemocnice v čele s ředitelem Pavlem Pilerem.

Problém se zatékáním Piler připouští s tím, že když se loni v prosinci objevil, provizorně jej vyřešili utěsněním nejrizikovějších míst. Kompletní výměnu střešní krytiny spustili až před několika dny 1. listopadu, tedy dlouho po přívalových deštích v polovině září.

Práce mají být hotové do konce měsíce, na což tlačí i město coby zřizovatel nemocnice. „Doufám, že skutečně oprava skončí, než začnou mrazy. Od pana ředitele to mám slíbené, snad to dodrží,“ zdůrazňuje brněnská zastupitelka pro zdravotnictví Dagmar Seidlová (TOP 09).

Kuchyně přitom není jediným místem v areálu, kam zatéká. Voda se dostává také do léčebny dlouhodobě nemocných a rehabilitace. Dalším dokladem chabé péče o areál ze strany vedení jsou podle kritiků pytle s pískem, které měly zabránit, aby se do objektů nedostala velká voda, kvůli níž se muselo evakuovat všech víc než 180 pacientů.

I po měsíci a půl pořád zůstávají v areálu. „To je výsměch. Sanitky se musí pytlům přímo vyhýbat,“ zlobí se Martin Richard Macek, převor konventu hospitálského řádu sv. Jana z Boha. Ten už několik let usiluje o převzetí nemocnice z rukou města.

Řada vyřčených termínů, kdy k převodu nemocnice dojde, zůstala nesplněna. Ve vyhlašování dalších už jsou proto zástupci města i řádu opatrní, podle Macka i Seidlové je nicméně reálný příští rok. „Nejzazším termínem je konec volebního období, tedy podzim 2026,“ shodují se oba.

Protahovaný proces zřejmě poněkud znepokojuje ústředí řádu ve Vídni, protože se rozhodlo do jednání napřímo zapojit. Zároveň si nechává zpracovat analýzu hospodářsko-technického stavu nemocnice.

Stejný rozsah péče, ale jiné vedení

Dlouho neexistovala jistota, zda je převod po právní stránce skutečně možný. Potvrdil ji až nedávný rozbor, obě strany teď ve společné komisi řeší složité detaily tohoto kroku. A ujišťují, že i když nemocnice přejde pod konvent, poskytovaná péče zůstane ve stejném rozsahu jako dnes. Stejně tak se nic nemá měnit pro personál.

Výjimkou je vedení zařízení. Převor totiž otevřeně říká, že bude chtít Pilera odvolat. „Jsem přesvědčen, že nemocnici neřídí dobře. Jakmile vstoupíme do řízení, určitě vedení vyměníme, nedá se s ním spolupracovat,“ hlásí Macek. Po nedávném konci v čele Úrazové nemocnice by tak Piler zmizel z nejvyššího postu i ve druhém nemocničním zařízení.

Naštvaní zaměstnanci u Milosrdných mu zase vyčítají, že budovy ani areál se nerozvíjí, řeší se jen havárie, nezbytné opravy a drobné rekonstrukce. „Neexistuje žádný plán, vize, strategie. Intravilán nemocnice je v zuboženém stavu,“ míní nespokojený pracovník.

Podle Pilera na dlouhodobé plánování i řešení každodenních potřeb nemocnice, což se týká i získávání nových zaměstnanců, zásadně dopadá probíhající proces převodu zařízení.

„Vzhledem k tomu, že 30 procent nemocnice je provozováno v majetku konventu, převor uvedl, že investiční a rekonstrukční projekty se budou řešit až po dokončení převodu. V této nejisté době je obtížné plánovat jakýkoliv rozsáhlejší rozvoj, protože do doby, než bude situace jasně vyřešena, zůstává řada projektů pozastavena. I přes tuto výzvu se snažíme udržet stabilní provoz a zajišťovat potřebnou péči,“ hájí se Piler.

Ten zároveň musí řešit personální krizi na vedoucích pozicích, protože hned několik oddělení nemá řádného primáře, což je případ interny, endoskopie, radiodiagnostiky. „Musí to řešit. Tato věc je zcela v jeho kompetenci,“ apeluje Seidlová.

S výjimkou radiodiagnostiky ředitel nové vedoucí lékaře podle svých slov aktivně hledá. A posílit hodlá také chirurgii, kde už vybraný nový primář před dvěma lety z nástupu kvůli nejisté situaci vycouval.

Úrazová nemocnice hledá ředitele

Pro Úrazovou nemocnici coby druhý městský špitál hledají vládnoucí politici po Pilerově rezignaci nového ředitele. Dočasný šéf, traumatolog Ján Kočiš nechce pokračovat, do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči, nástupce má začít patrně od ledna.

Tamní napjatá situace se s ředitelovým odchodem velmi uklidnila. Chirurgové si v dopise politikům stěžovali na personální nouzi a šéfovo nevhodné chování. Pobouřil je jeho výrok, že nesloužící lékař je jako prostitutka, která nešlape. Hrozili výpověďmi z přesčasů.

14. září 2024