Brněnská nemocnice kvůli povodni evakuuje pacienty, hrozí zkrat přístrojů

„Včera večer bylo evakuováno 80 pacientů, v průběhu dnešního dne zajistíme evakuaci zbývajících 119 pacientů. Pacienty převážíme do okolních nemocnic, tedy Ivančice, Letovice, Vyškov, Blansko, Boskovice a Tišnov,“ informoval krajský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS).

Nemocnice Milosrdných bratří spravovaná městem leží v záplavovém území u Svratky, jejíž hladina stoupá. Hrozí, že se voda dostane do nemocnice a mohla by zkratovat elektřina, což by ohrozilo pacienty na přístrojích.

Nemocnice vzhledem k hydrometeorologické situaci už v pátek uzavřela akutní příjem na všechna oddělení včetně porodního a gynekologické pohotovosti. Zároveň zakázala návštěvy na všech odděleních.

„Přestože se Svratka nejspíš nevylije z koryta, spodní kanalizací nastupuje voda do spodních suterénů. Prosíme, aby lidé využívali nemocniční zařízení jen, když je opravdu potřeba je navštívit, a nezatěžovali záchranku,“ vyzývá jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Podzimek také dal pokyn ředitelům nemocnic na jihu Moravy, aby tam, kde je to možné, propustili pacienty do domácí péče, což pomůže uvolnit potřebná lůžka.

„Se všemi nemocnicemi jsme neustále v kontaktu. Prosím, buďte na sebe opatrní a dbejte pokynů odborníků z Integrovaného záchranného systému. Jsou to profesionálové, kteří mají situaci pevně v rukou,“ apeluje Podzimek. V poledne vystoupí na tiskové konferenci, kde sdělí, kam byli pacienti převezeni.

Katastrofa se v Brně nečeká, rizikem je vítr

Na evakuaci pacientů z jiných nemocnic se připravila například Úrazová nemocnice v Brně. Uvolnila zatím 35 lůžek a mimořádně svolala deset lékařů a 25 zdravotních sester.

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) by se podle aktuálních predikcí neměla Svratka dostat mimo koryto. „U Svitavy je to sice složitější, ale nemyslíme si, že by melo dojít v Brně k evakuaci osob. Ale případně jsme připraveni,“ uvedla.

Povodí Moravy ovšem varuje, že pokud se přidá vítr, budou padat stromy a budou se na tocích tvořit zátarasy.

V případě hromadnější evakuace v Brně by hlavním centrem bylo zdejší výstaviště. „Odtud by pak šli lidé do škol a kulturních domů podle povodňových plánů jednotlivých městských části,“ nastínila Vaňková.

Katastrofický scénář se však v největším městě jižní Moravy neočekává. „Nebudou padat domy, ale bude nastupovat voda. Bude to však známé pět až šest hodin dopředu, takže lidé budou mít čas se připravit,“ oznámil Grolich.

V Brněnské přehradě stoupá hladina, ale s tím se počítalo. Nyní se podle predikcí zdá, že by voda Svratky měla zůstat v korytě.