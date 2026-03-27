Kyjovská interna je věčně přetížená, lékaři varují před snížením dostupnosti péče

Karolína Kučerová
  10:53
Po Znojmě hlásí další jihomoravská nemocnice potíže na interním oddělení na jižní Moravě. Tentokrát jde o Kyjov, kde už přitom jihomoravské hejtmanství nedávno řešilo napětí. Tamní lékaři popisují, že dlouhodobý nárůst pacientů již personálně ani organizačně nezvládají a varují, že by to mohlo ohrozit kvalitu a dostupnost péče.
Nemocnice Kyjov - ilustrační snímek

„Interní ambulance jsou tu výrazně kapacitně přetíženy. Objem odesílaných pacientů totiž překračuje personální i organizační možnosti našich pracovišť. Kromě omezení dostupnosti péče může hrozit i snížení její kvality a bezpečnosti,“ obává se primář oddělení Ľuboš Hasara.

Problém je podle vedení nemocnice v tom, že část pacientů přichází do ambulancí bez předchozí návštěvy praktického lékaře. Ten by měl přitom jako první posoudit zdravotní stav a rozhodnout, jestli je skutečně potřeba vyšetření na specializované interním oddělením, třeba kardiologickém.

Když někdo návštěvu praktika vynechá, často pak v nemocnici žádá o vyšetření, které by mohl provést právě jeho lékař. Tím však prodlužuje objednací lhůty a zatěžuje ambulantní specialisty na úkor pacientů, kteří péči skutečně potřebují. Kyjovská interna totiž současně zajišťuje péči o akutní pacienty, kteří dorazí sami, nebo je doveze záchranka.

Řešení má přijít až s novým ředitelem

Podle nemocnice se však problém netýká pouze Kyjova, ale jde tu o otázku celkové organizaci péče v regionu. Proto apelují i na hejtmanství jakožto zřizovatele této a dalších osmi nemocnic v Jihomoravském kraji a prosí jej o pomoc.

Z ředitele nemocnice se stává supermanažer. Bude mít deset tisíc podřízených

„Žádáme o aktivní vstup do jednání se zdravotními pojišťovnami a důrazně apelujeme na řešení smluvního a kapacitního pokrytí interní péče v regionu. Je nezbytné jasně definovat síť nasmlouvaných poskytovatelů a vyhodnotit, zda je péče v regionu Kyjovska a Veselska objektivně kapacitně zajištěna,“ vzkazuje vedení kraje lékařský náměstek kyjovské nemocnice Jaromír Bernátek.

Krajská rada o situaci ví, aktivně řešit ji však začne až ve středu 1. dubna, kdy do čela nemocnice nastoupí nový ředitel Pavel Piler. „Chceme situaci a další postup řešit především s ním. Jsme připraveni se tématu kapacit interní péče v regionu věnovat a jednat o něm s relevantními partnery,“ přibližuje vedoucí tiskového odboru krajského hejtmanství Inka Růžičková.

Další podnět pro kritiky hejtmana

Není to však jediný problém v rámci zdravotnictví, se kterým se krajské vedení v poslední době potýká. Velké pozdvižení vyvolala i situace na znojemské interně, kde v únoru nejprve rezignoval uznávaný primář Zdeněk Monhart a následně sedm dalších lékařů podalo výpověď. Jejich hlavním důvodem byla nespokojenost s vedením nemocnice v čele s ředitelem Miroslavem Kavkou, které schválilo právě hejtmanství.

Rozuzlení této situace by taktéž mělo přijít příští středu. Kavka totiž navrhl, že pokud do konce března nezajistí stabilitu oddělení, funkce se vzdá. „Jeho návrh jsem na společném jednání přijal. Možností je buď přesvědčení stávajících lékařů, což je za mě ideální řešení, nebo nalezení jejich adekvátní náhrady včetně primáře,“ řekl už dříve jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který má zdravotnictví v gesci a na nějž je velká část kritiky směřována.

Šéf nemocnice si dal měsíc na stabilizaci interny. Pokud selže, vzdá se funkce

Již v minulosti se navíc týkala i kyjovské nemocnice. Loni tam část zaměstnanců poukázala na to, že tehdejší ředitel Jiří Vyhnal za dva roky vyměnil devět náměstků. Poslední kapkou bylo odvolání náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, na základě čehož personál sepsal petici na její podporu. Krátce poté Vyhnal rezignoval a jeho post zůstával až doposud neobsazený.

„Je na pováženou nechávat nemocnici půl roku bez řádného ředitele. Takovým stavem nemocnice trpí a opouštějí ji klíčoví zaměstnanci,“ kritizoval v minulosti postup krajského vedení opoziční zastupitel a bývalý radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).

Se současným systémem narazíme v roce 2030 do zdi, hájí Grolich změny u nemocnic

Ten je kromě toho jedním z odpůrců plánované přeměny krajských nemocnic z příspěvkových organizací na akciové společnosti, jež taktéž Grolich prosazuje. Vojta to však společně s dalšími politiky i řadou zdravotníků vnímají jako krok směrem k privatizaci zdravotnictví a snížení platů.

Hejtmanství však tyto výroky opakovaně vyvrátilo. Naopak poukázalo, že transformace je krokem k tomu, aby se podobným problémům přetížení, kterým nyní čelí kyjovská nemocnice, do budoucna předešlo.

