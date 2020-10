Pacientů na jihu Moravy přibývá, lůžek taky. Šedý scénář, zní z nemocnic

Covid v kraji Jihomoravský kraj spustil systém eHealth, který zapojeným zdravotnickým zařízením umožňuje sdílet informace o pacientech. Do projektu se zapojily krajské i městské nemocnice v kraji i záchranná služba. „Podobné projekty fungují v mnoha krajích, takže my je teprve doháníme. Znamená to zlepšení zdravotní péče obyvatel kraje. Na jediné kliknutí mohou lékaři nebo záchranáři dohledat zdravotní dokumentaci napříč krajem,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).

Na brněnském výstavišti ve čtvrtek zahájil provoz mobilní elektrobus, v němž budou zdravotníci lidem odebírat vzorky k testování na covid19. Na výstavišti zůstane dva týdny, potom bude cestovat po kraji podle potřeby. Provozní doba je od pondělí do pátku od 13 do 19 hodin. Odběry probíhají na základě rezervačního systému.