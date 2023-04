Na jihu Moravy chystají nemocniční škatulata, je to největší změna za osm let

„Jednání jsou na začátku, ale chceme o nich informovat hned, aby nevznikaly nějaké fámy. Jihomoravský kraj bere za svůj závazek provozovat nemocnice mimo brněnskou aglomeraci, v níž zdravotnickou službu dominantně zajišťují fakultní nemocnice,“ oznamuje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Nantl (ODS).

Podle něj jde o strategickou záležitost, aby byla krajská nemocniční síť zahrnující devět zařízení rozprostřená po celém území kraje, a nejen převážně na jihu jako dosud.

„Diskuse o boskovické nemocnici zní dlouho a jsme připraveni prověřit možnost jejího převzetí. Zároveň nám v dialozích s nemocnicí u svaté Anny vyplynulo, že z hlediska jejího rozvoje a strategie by dávalo smysl, aby ivančické zařízení na hraně brněnské aglomerace bylo součástí fakultní nemocnice,“ informuje Nantl. Krajští radní ve středu odsouhlasili, že může rozjet příslušná jednání.

Porodnice pro svatou Annu

Šéf FNUSA Vlastimil Vajdák cítí v Ivančicích potenciál, fakultní nemocnice by navíc získala porodnici. „Vidím výhody pro všechny. Na Ivančicku bychom chtěli nastavit stabilitu pro zaměstnance a pacientům nabídnout rozšíření ambulantního spektra, protože spousta z nich teď dojíždí za lékaři do Brna. Z hlediska nemocnice u svaté Anny zase vidím příležitost doplnit spektrum péče, kterou nemáme, především gynekologii a porodnictví. Nezanedbatelná je i péče o dlouhodobě nemocné,“ sděluje Vajdák.

Podle něj ivančická nemocnice nemá některé věci řešeny komplexně – spolupracuje třeba se soukromými laboratořemi a ambulance zajišťují soukromníci. „Kdyby se to podařilo dostat zpátky pod nemocnici, finanční benefit by pro ni mohl být zajímavý,“ zamýšlí se Vajdák, jenž se už několikrát sešel s ivančickým ředitelem Jaromírem Hrubešem.

Ten však nechce situaci blíže komentovat. „Jednání je v kompetenci kraje. Posouzení realizovatelnosti, pozitiv, negativ, vlivu na dostupnost a kvalitu péče ve spádové oblasti nechci předjímat, k tomu má vzniknout komise, se kterou určitě budeme spolupracovat,“ reagoval na dotaz MF DNES.

Náměstek Nantl ujišťuje, že podmínkou jednání je udržení dosavadní péče. „Jihomoravský kraj má zájem na zachování všech služeb včetně porodnice. Její rekonstrukce je součástí našich schválených investičních priorit,“ hlásí.

V Ivančicích je podle něj nemocnice potřeba, jelikož je spádová i pro Moravskokrumlovsko a počítat se musí i s očekávaným růstem Dukovan.

„Na druhou stranu z hlediska personálu jde o brněnskou spádovou oblast a v podmínkách méně komplexní nemocnice je složité být konkurenceschopný na trhu práce,“ podotýká Nantl s tím, že špitál je v mírné ztrátě v řádu desítek milionů korun. Ta je podle něj dána zejména nastavením úhradových vyhlášek, které regionální nemocnice znevýhodňují.

Pomocná ruka kraje

Debata o tom, zda má boskovická nemocnice, kde lékaři provedou okolo 320 tisíc ošetření ročně, přejít pod kraj, se táhne už přes deset let.

„Naše vize jsou jiné než předchozího vedení města. Začínáme jednání s krajem a chceme prověřit všechny možnosti. Podstatné je hlavně zachování kvality a rozsahu péče pro spádové obyvatele, stejně tak i kvality pracovního prostředí,“ říká starostka Boskovic Jana Syrovátková (nez.).

Ta je po únorové rezignaci Dana Štěpánského dočasně jednatelkou nemocnice, než v polovině června nastoupí do funkce Miloslav Kavka. „Po bývalém panu jednateli jsme chtěli, aby předložil své vize na zvýšení kvality péče i náboru nových lékařů. On nám však podal rezignaci bez udání důvodu,“ přibližuje Syrovátková. Nemocnice podle ní byla za loňský rok v mírné ztrátě.

Štěpánský právě variantu převodu pod kraj prosazoval. „Nové vedení města pravděpodobně neznalo situaci. Když zjistilo, že nemocnice není slepice, která snáší zlatá vejce, a personální situace v zařízeních tohoto typu je špatná, bude hledat pomocnou ruku kraje. Převod by byl správnou cestou, a pokud se podaří co nejdříve, umožní to stabilizaci v rámci krajské sítě,“ míní Štěpánský.

K reálným krokům by podle Nantla mohlo dojít nejdřív v roce 2025, rozhodnout o nich musí zastupitelstvo. Poté by v kraji mimo Brno zůstala jako jediná městská nemocnice ta v Blansku. „Mohu potvrdit, že žádná jednání o změně provozovatele se nyní nekonají,“ oznamuje její mluvčí Marie Kalová.