Propojení brněnských nemocnic provází stížnosti, nejistota i strach

Když před třemi lety vyhrál Pavel Piler výběrové řízení na post ředitele v Nemocnici Milosrdných bratří, věnoval se ve své koncepci, kterou měla MF DNES k dispozici, i slučování s Úrazovkou, druhým městským špitálem, čímž chtěl docílit zlepšení péče i fungování obou nemocnic. Pár měsíců nato se stal šéfem i druhého městského zařízení. Jenže vzletné vize podle všeho zůstaly jen ve větách a slovech.

Nejistota, obavy, strach, stížnosti a naštvání. To je reálné a dlouhodobé rozpoložení značné části zaměstnanců Nemocnice Milosrdných bratří. A to vše navíc v aktuálně zjitřené situaci, kdy konvent hospitálského řádu sv. Jana z Boha, který podstatnou část pozemků a budov v areálu v Polní ulici městu pronajímá, tlačí na Brno, ať mu provoz špitálu svěří do péče.

Redakce MF DNES mluvila s téměř desítkou zaměstnanců napříč pracovišti, kteří pod příslibem anonymity popsali aktuální dění v nemocnici, jež podle nich negativně dopadá nejen na personál, ale i na pacienty. Všichni se shodují, že jim nesejde na tom, zda budou pracovat pod řádem, nebo městem. „Za klíčové považujeme, abychom měli dobré pracovní podmínky, klid na práci, jistotu zaměstnaní a perspektivu. Ani pacienti neřeší, kdo je provozovatel, chtějí adekvátní léčbu,“ shrnuje jeden z pracovníků.

A rozhodně ve svém postoji není osamocený. „Nemám pocit, že by chod nemocnice fungoval, jak má. Ať zůstaneme klidně pod městem, ale musí sem investovat, než nám špitál spadne na hlavu. Nevidíme žádnou vizi ani investiční plány,“ reagoval další zaměstnanec a dodal, že značná část personálu zůstává hlavně proto, že služba u Milosrdných je jejich srdeční záležitostí.

Řediteli Pilerovi vyčítají, že se místo řešení situace u Milosrdných bratří věnuje vidině nové městské nemocnice, která by ve vzdálené budoucnosti mohla stávající dvě nahradit. „Pan ředitel ‚staví‘ novou nemocnici a žije touto vizí. O tu současnou se nezajímá, jak by to bylo potřeba. Opravuje se jen to opravdu nejnutnější, jinak sem žádné investice od města nejdou. Zřejmě má nějaké své záměry, ale nevíme jaké. Máme pocit, že chce nemocnici zničit,“ volí tvrdá slova další z pracovníků.

Šíří o nás lži, zlobí se řád

Piler se slovy kritiků nesouhlasí a na jejich obavy má jediný „lék“. „Nejlepším možným řešením je prodloužení současné krátkodobé nájemní smlouvy s řádem na dobu neurčitou,“ trvá na tom, že nemocnice má zůstat městu a řád milosrdných bratří by mohl v areálu provozovat lůžka LDN.

Studii na novou nemocnici Hladík zajistí „interně“ Dva a půl milionu korun na koncepční studii nové městské nemocnice, která má dát zásadní podklady pro politické rozhodnutí o její výstavbě, brněnští zastupitelé neodmávli. I přesto však dokument vznikne. Peníze měly putovat Kanceláři architekta města Brna (KAM), aby zajistila jeho zpracování. „Předpokládali jsme, že studii zadáme externí společnosti, ale provedeme ji pomocí interních kapacit našich odborů a KAM. Vznikne tak jako tak,“ říká náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Dokument posoudí urbanistické a prostorové uspořádání území vymezeného pro umístění nemocnice, zároveň má minimalizovat negativní vlivy z jejího provozu na okolí. Nová městská nemocnice za několik miliard korun má nakonec zabrat volnou plochu na pomezí Komárova a Černovic u řeky Svitavy. (uza)

Stejně vidí situaci i náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), jenž má zdravotnictví v gesci. „Obrovské nejistotě lidí se vůbec nedivím. Uvědomme si, jestli bychom chtěli pracovat ve firmě, která má nájemní smlouvu na část budov pouze třeba na měsíc nebo dva. Pro mě je naprosto klíčové, abychom v létě dohodli dlouhodobou smlouvu s řádem, jež by dala jistotu právě zaměstnancům nemocnice,“ podotýká Hladík.

Piler navíc v převzetí nemocnice řádem spatřuje riziko, že by jako soukromý subjekt upustil od finančně nevýhodných výkonů. To však převor konventu Martin Richard Macek striktně odmítá s tím, že stávající rozsah péče zůstane zachován, stejně tak pracovní místa.

„Chci vyvrátit tato lživá tvrzení, která někdo úmyslně šíří. Zaměstnanci se také straší tím, že se vrátí předchozí ředitel Josef Drbal. Taková informace od nás nikdy nezazněla. Konvent si nechá vypsat výběrové řízení na pozici ředitele a vybere nejvhodnějšího kandidáta. Doktor Drbal je již dnes plně vytížen v Hospici sv. Alžběty a nemá důvod se vracet,“ zdůrazňuje Macek.

Co se poskytování adekvátní péče týče, kritika ze strany části zaměstnanců přiostřuje. Někteří mluví dokonce o tom, že „spřátelená“ Úrazová nemocnice pod společným ředitelem posiluje na úkor Milosrdných. Přitom obě dvě shodně zaměstnávají okolo šesti stovek lidí. „Několik pracovišť, která byla v obou zařízeních, se přesunulo jen do Úrazovky, stejně tak přístroje. V nových operačních sálech se u nás neoperuje. Některá potřebná vyšetření tady vůbec nemůžeme dělat a jsme závislí na Úrazovce. Trochu to působí záměrem naši nemocnici oslabit, snížit její hodnotu,“ nastiňuje jeden ze zdravotníků.

O upozadění Nemocnice Milosrdných bratří na úkor Úrazovky náměstek Hladík neví. „Zadání, které ředitel Piler od města dostal, je maximálně využívat synergii mezi oběma zařízeními. Pravidelně spolu mluvíme, ale nemám informace, že by to nějakým způsobem nefungovalo,“ poznamenává Hladík.

A brání se i Piler. „Cíleně od prvního dne, kdy vedu obě nemocnice, zcela striktně dělím svůj čas, zájem a energii stejně. Bohužel vzhledem k aktuální situaci nevyjasněné budoucnosti u Milosrdných a tím narůstajících problémů se naopak poslední dobou musím více věnovat tomuto řešení,“ hlásí ředitel s tím, že spolupráce mezi oběma zařízeními funguje, jak má.

Spolupráce jen díky známostem

Jak však potvrzují zdravotníci, vzájemné propojení se nijak zvlášť nevymyká standardní organizaci péče, naopak spíš přináší rivalitu a problémy. „V praxi jsme dva samostatné subjekty. Systémově nemáme nijak nastaveno, že bychom si vzájemně vypomáhali v péči. Prakticky to funguje tak, že se s kolegy v Úrazovce ve většině případů domluvíme, na čem potřebujeme, ale je to založeno spíše na osobních známostech,“ líčí jeden z lékařů.

Když však kontakty nefungují, občas se podle výpovědí zaměstnanců stane, že si nemocnice pacienty administrativně „přehazují“ a ti tak ve finále nedosáhnou na péči, kterou očekávají.

Mezitím město a řád pokračují v licitování o budoucnosti. Smlouvu o spolupráci konventu s Brnem, na jejímž základě může Nemocnice Milosrdných bratří dál fungovat, podepsal převor Macek do konce srpna. „Abychom mohli jednat s pojišťovnami a posunout se v jednáních dál, potřebujeme od města nacenění vybavení a majetku nemocnice. Čas má do půlky července,“ sdělil Macek.

Jenže při předvolebních politických půtkách na magistrátu mezi ODS a KDU-ČSL nepanuje shoda na termínu ani řešení. „Nic nenasvědčuje tomu, že bychom se s vyčíslením měli zpozdit. Konvent trvá na tom, že chce provoz nemocnice převzít, takže nyní směřujeme všechny kroky k tomu, aby k předání došlo. Samozřejmě to musí být po administrativní a právní stránce v pořádku,“ říká primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Její náměstek Hladík však dál preferuje provoz pod správou města a ohledně soupisu majetku mluví o pozdějším dodání. „Problematika je složitá, právníci se shodli, že analýzy dodělají do konce září, takže v jednáních budeme pokračovat až po volbách,“ naznačuje Hladík, že finální řešení se ještě protáhne.