Agresivní pacient v nemocnici děsil sestry, spolu s ostrahou se zamkl na vrátnici

Autor:
  12:50
Dramatické chvíle si prožil v neděli v podvečer personál boskovické nemocnice. Z interního oddělení utekl agresivní pacient s psychickými problémy, který ještě předtím svým chováním sestry vyděsil natolik, že se před ním musely uzamknout na sesterně a přivolat pomoc. Sám se stále pohyboval uvnitř budovy. Na místo hned vyrazila hlídka městské a poté i republikové policie.
Fotogalerie2

V boskovické nemocnici se odehrálo v neděli v podvečer drama. Agresivní pacient se zamkl na vrátnici. (16. listopadu 2025) | foto: MP Boskovice

Vystrašené sestry čekaly na první hlídku v lůžkové části ve druhém patře nemocniční budovy. Pacienta popsaly jako agresivního a statného muže, který odmítal akceptovat léčebné postupy.

Boskovická nemocnice.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Policisté nejprve propátrali celé interní oddělení, nikde však agresora nenašli. Začali proto procházet další části budovy.

Posléze zjistili, že se agresor uzamkl a zabarikádoval uvnitř vrátnice společně se zaměstnankyní bezpečnostní agentury. Pokusy o domluvu přes otevřené okno skončily bez úspěchu. „Odmítal otevřít dveře a vyhrožoval všem přítomným,“ uvedli boskovičtí strážníci.

Agresivita pacientů roste. Nemocnice zbrojí, zřizují vlastní zásahovky

V okamžiku mužovy nepozornosti se dovnitř do místnosti dostali dva policisté a pomocí chvatů a hmatů ho zpacifikovali.

„Na místo byl ihned přivolán zdravotnický personál, který mu poskytl potřebnou péči. Hlídky poté asistovaly při jeho převozu na oddělení JIP, kde byl předán do péče zdravotníků,“ doplnili boskovičtí strážníci s tím, že celý zásah proběhl bez zranění a škod na majetku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto...

Konec úmorného šlapání do prudkého kopce na Špilberk. Návštěvníky tam vozí vláček

Za jízdu osvětleným vláčkem zaplatí lidé 50 korun. Díky němu nemusí šlapat do...

Úmornému šlapání do prudkého kopce na brněnský hrad Špilberk je alespoň dočasně konec. Na známou památku tyčící se nad městem, která kromě výhledu láká aktuálně na světelný park se stovkami soch, se...

Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela

Na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici se přes noc na pátek objevil...

Nápis v arabštině se objevil v noci na pátek na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Neznámý autor jej napsal křídou. Policisté jej zadokumentovali a budou se jím blíže zabývat. Autor na úřad...

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

OBRAZEM: Na Špilberku září drak, rytíři i strom poznání s jablkem a hadem

Brněnský Špilberk znovu rozzářily tisíce světel. Po loňském úspěchu se na hrad...

Brněnský Špilberk se proměnil v jediný světelný hrad v Česku. Po loňském úspěchu znovu nabízí magický svět rytířů, princezen a dávných příběhů. Letos přibyly nové instalace i překvapení. Na...

Agresivní pacient v nemocnici děsil sestry, spolu s ostrahou se zamkl na vrátnici

V boskovické nemocnici se odehrálo v neděli v podvečer drama. Agresivní pacient...

Dramatické chvíle si prožil v neděli v podvečer personál boskovické nemocnice. Z interního oddělení utekl agresivní pacient s psychickými problémy, který ještě předtím svým chováním sestry vyděsil...

18. listopadu 2025  12:50

Opravy chátrajících domů jako rychlá cesta k bydlení. Na trh přinesou tisíce bytů

Ve vybydleném domě na adresa Mostecká 16 v brněnských Husovicích chce město...

Podle analýzy ministerstva pro místní rozvoj se v celé republice nachází víc než 570 tisíc volných bytů. Konkrétně v Jihomoravském kraji jich je podle dat Českého statistického úřadu z roku 2021 víc...

18. listopadu 2025  10:03

Přeložit se dá úplně všechno, říká angličtinář, který touží rozmluvit Česko

Brněnský učitel angličtiny Bronislav Sobotka si svými naučnými i zábavnými...

Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna. Těmito slovy začíná čtyřiačtyřicetiletý Bronislav Sobotka svá naučná videa na platformě YouTube, kde ho sleduje přes 190 tisíc diváků. Už přes...

17. listopadu 2025  13:05

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

Žena se smála, až plakala, vzpomíná Reiner na Aristokratku. S knihami teď končí

Martin Reiner je český básník, prozaik a organizátor kulturního dění. Od roku...

Po úctyhodné době 34 let a víc než 600 vydaných knihách se Martin Reiner rozhodl, že zastaví činnost úspěšného brněnského nakladatelství Druhé město. „Není to de iure (podle zákona, pozn. red.),...

16. listopadu 2025  12:28

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Národní divadlo Brno zazářilo ve světové konkurenci, chlubí se dvěma operními Oscary

Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno se rozrostla o další parádní kousky....

Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno (NdB) se rozrostla o další parádní kousky. Vlajková kulturní instituce města ve čtvrtek podtrhla svou prestiž při předávání International Opera Awards v­...

15. listopadu 2025  15:54

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

15. listopadu 2025  10:13

Výročí 36 let od sametové revoluce. Kde oslavit 17. listopad na jižní Moravě?

Centrální náměstí Svobody v Brně při oslavách 17. listopadu zaplnily tisíce...

V pondělí 17. listopadu si lidé připomenou 36 let od sametové revoluce a 86 let od výročí uzavření vysokých škol nacistickým režimem. Redakce iDNES.cz přináší tipy, kde si tento svátek na jižní...

14. listopadu 2025  16:10

Konec úmorného šlapání do prudkého kopce na Špilberk. Návštěvníky tam vozí vláček

Za jízdu osvětleným vláčkem zaplatí lidé 50 korun. Díky němu nemusí šlapat do...

Úmornému šlapání do prudkého kopce na brněnský hrad Špilberk je alespoň dočasně konec. Na známou památku tyčící se nad městem, která kromě výhledu láká aktuálně na světelný park se stovkami soch, se...

14. listopadu 2025  16:04

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela

Na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici se přes noc na pátek objevil...

Nápis v arabštině se objevil v noci na pátek na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Neznámý autor jej napsal křídou. Policisté jej zadokumentovali a budou se jím blíže zabývat. Autor na úřad...

14. listopadu 2025  14:44,  aktualizováno  15:27

Stovkám chlapců psal pod falešným profilem, pak od nich loudil intimní fotky

Ilustrační snímek

Pod falešným profilem oslovil muž z Prahy na internetu stovky nezletilých chlapců a po krátkém vypisováním po nich začal požadovat fotky a videa intimních partií včetně různých praktik. V deseti...

14. listopadu 2025  12:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.