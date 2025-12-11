Česká policie podle končícího ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) dospěla k závěru, že veškerý odpad v Heršpicích pochází od německé společnosti Roth International, tedy od stejného zdroje jako materiál v Jiříkově na Bruntálsku. Tam německá strana už veškerý odpad v uplynulých týdnech odvezla.
V případě Brna ale Německo dříve uvedlo, že má o původu odpadu pochybnosti, a že proto zatím neplánuje odvézt všechen.
Němci chtějí odvézt jen desetinu odpadu z Heršpic, ministerstvo sází na policii
„Česká republika není a nebude evropskou skládkou nelegálních odpadů. Stejně jako jsme vyřešili odvoz odpadu z Jiříkova, i teď děláme vše pro to, aby se co nejdříve odvezl odpad z Horních Heršpic. Německá strana na základě našeho naléhání souhlasila, že odvoz 35 tun odpadu začne 18. prosince,“ uvedl Hladík. Náklady mají uhradit Němci.
O odvozu zbývajících 282 tun odpadu budou jednat zástupci Česka a Německa na společné schůzce v lednu. To už ale bude nejspíš na Hladíkově nástupci. Prezident Petr Pavel již avizoval, že vládu jmenuje v pondělí 15. prosince.
„Dohodli jsme se na společném setkání, kde se zbylý odpad ještě lépe identifikuje a popíše tak, aby bylo možné ho všechen co nejdříve odvézt. Cílem této osobní prohlídky bude jasná identifikace zbývajícího odpadu, u kterého si německá strana není jistá jeho původem. Myslím si, že až na místě uvidí kusy letadel s německou vlajkou, pochopí, že se jedná o odpad z firmy Roth International,“ dodal Hladík.
26. února 2025