Prvních 35 tun nelegálního odpadu odvezou Němci z Brna za týden, většina zůstává

  16:51
Více než 300 tun nelegálního odpadu leží na pozemcích v brněnských Horních Heršpicích. Prvních 35 tun se začne odvážet za týden, informovalo ministerstvo životního prostředí, které o odvozu odpadu jedná s Německem, odkud minimálně část pochází. S celníky a Českou inspekcí životního prostředí nyní řeší podrobnosti.
Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International.

Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International.

Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International.
Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International.
Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International.
Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International.
Česká policie podle končícího ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) dospěla k závěru, že veškerý odpad v Heršpicích pochází od německé společnosti Roth International, tedy od stejného zdroje jako materiál v Jiříkově na Bruntálsku. Tam německá strana už veškerý odpad v uplynulých týdnech odvezla.

V případě Brna ale Německo dříve uvedlo, že má o původu odpadu pochybnosti, a že proto zatím neplánuje odvézt všechen.

Němci chtějí odvézt jen desetinu odpadu z Heršpic, ministerstvo sází na policii

„Česká republika není a nebude evropskou skládkou nelegálních odpadů. Stejně jako jsme vyřešili odvoz odpadu z Jiříkova, i teď děláme vše pro to, aby se co nejdříve odvezl odpad z Horních Heršpic. Německá strana na základě našeho naléhání souhlasila, že odvoz 35 tun odpadu začne 18. prosince,“ uvedl Hladík. Náklady mají uhradit Němci.

O odvozu zbývajících 282 tun odpadu budou jednat zástupci Česka a Německa na společné schůzce v lednu. To už ale bude nejspíš na Hladíkově nástupci. Prezident Petr Pavel již avizoval, že vládu jmenuje v pondělí 15. prosince.

„Dohodli jsme se na společném setkání, kde se zbylý odpad ještě lépe identifikuje a popíše tak, aby bylo možné ho všechen co nejdříve odvézt. Cílem této osobní prohlídky bude jasná identifikace zbývajícího odpadu, u kterého si německá strana není jistá jeho původem. Myslím si, že až na místě uvidí kusy letadel s německou vlajkou, pochopí, že se jedná o odpad z firmy Roth International,“ dodal Hladík.

