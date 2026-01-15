Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Oldřich Haluza
  14:02
Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny. Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“ odpadu převážně i Itálie. Posun nicméně nastal u policejního vyšetřování, podle informací iDNES.cz kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou lidí a firmy Hypo stavby.

Odpad „okupuje“ někdejší zemědělský statek v obci se zhruba 900 obyvateli. Haldy jsou až desítky metrů dlouhé a několik metrů vysoké, takže jdou vidět i zpoza plotu, protože ho výrazně „přečuhují“.

Hromady tvoří textil, zbytky z aut tvořené hlavně polstrováním a odpadní plasty. Nacházejí se nejen venku, ale i uvnitř v halách. Dohromady se jedná o víc než tisíc tun odpadu.

Areál nechala takto zaplavit firma Hypo stavby, jež má statek v pronájmu. V Křižanovicích nejprve využila jinou lokalitu – bývalou pilu u nádraží. Povolení k uložení však neměla ani na jednom z míst. Od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) původně za své počínání vyfasovala tři pokuty v souhrnné výši 650 tisíc korun. Společnost neměla povolení ani na dovoz odpadu z Itálie.

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“ odpadu převážně z Itálie. Hromady tvoří textil, zbytky z aut tvořené hlavně polstrováním a odpadní plasty. Nacházejí se nejen venku, ale i uvnitř v halách. Dohromady se jedná o víc než tisíc tun odpadu.(15. ledna 2025)
Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“ odpadu převážně z Itálie. Hromady tvoří textil, zbytky z aut tvořené hlavně polstrováním a odpadní plasty. Nacházejí se nejen venku, ale i uvnitř v halách. Dohromady se jedná o víc než tisíc tun odpadu.(15. ledna 2025)
Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“ odpadu převážně z Itálie. Hromady tvoří textil, zbytky z aut tvořené hlavně polstrováním a odpadní plasty. Nacházejí se nejen venku, ale i uvnitř v halách. Dohromady se jedná o víc než tisíc tun odpadu.(15. ledna 2025)
Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“ odpadu převážně z Itálie. Hromady tvoří textil, zbytky z aut tvořené hlavně polstrováním a odpadní plasty. Nacházejí se nejen venku, ale i uvnitř v halách. Dohromady se jedná o víc než tisíc tun odpadu.(15. ledna 2025)
Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“ odpadu převážně z Itálie. Hromady tvoří textil, zbytky z aut tvořené hlavně polstrováním a odpadní plasty. Nacházejí se nejen venku, ale i uvnitř v halách. Dohromady se jedná o víc než tisíc tun odpadu.(15. ledna 2025)
25 fotografií

Ke třem postihům se nedávno přidala i další, tentokrát značně přísnější sankce. „Dne 29. prosince nabyla právní moci pokuta čtyři miliony korun za nakládání s odpady v celkovém množství dva tisíce tun na čtyřech místech, která k tomu nebyla určena podle zákona o odpadech. Konkrétně v areálu města Orlová, na pozemku v Petřvaldu u Karviné a v areálech bývalé pily a zemědělského družstva v Křižanovicích,“ sděluje mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Kromě inspekce se o záležitost kvůli dovážce odpadu bez patřičných papírů začala zajímat policie, která nedávno posunula věc do nové fáze. „Bylo zahájeno trestní stíhání dvou fyzických a jedné právnické osoby pro trestný čin neoprávněné nakládání s odpady,“ informuje policejní mluvčí Pavel Šváb. Podle informací iDNES.cz policisté stíhají právě zmiňovanou firmu, jejího majitele Jana Hrocha a ředitele Libora Jusku.

Statek zaplnily hromady odpadu. Firma tvrdí, že ho chce recyklovat, povolení nemá

Zatímco proti rozhodnutí o čtyřmilionové pokutě se firma neodvolala, usnesení o zahájení stíhání její právník napadl s pomocí dvou stížností. Zároveň řeší i postih od inspekce, protože podle Hrocha byla společnost potrestaná dvakrát za totéž.

Vše máme rozjeté, tvrdí majitel firmy

Majitel firmy připouští, že udělali chybu. „Neznalost zákona nás neomlouvá. Měli jsme povolení, ale nenahlásili jsme, že odpad vozíme z Itálie. Zařizovala nám to firma, ale dovoz nenahlásila úřadům. Když jsme odpad vozili, bylo vše v pořádku, ale pak nás nahlásili, že jde o nebezpečný odpad, což nebyla pravda. Řekli jsme, že si potřebné donahlásíme, ale to už nešlo,“ tvrdí Hroch.

Doplnil, že následovalo policejní vyšetřování, což trvá rok a půl. Kvůli tomu má firma zablokované účty. Policie podle jeho slov v zahájeném trestním stíhání navrhuje podmínku a peněžitý trest.

Majitel firmy trvá na tom, že slibovaný plán na zřízení recyklační linky v Křižanovicích za zhruba 75 milionů korun platí. Speciální zařízení by odpad podrtilo na malé kousky a z nich následně vytvořilo desky pro stavebnictví sloužící jako náhrada za sádrokartony či OSB desky. Využitelné by byly třeba pro bednění či odhlučnění silnic. „Linku máme objednanou. Opravdu chceme odpad zpracovávat. Na nové desky už máme objednávku,“ prohlašuje Hroch.

Plasty, kusy křídel nebo vrtulí. Pozemek ukrývá stovky tun nelegálního odpadu

Povolení na zpracování odpadu pomocí linky však firma dosud nemá. Plánuje si o něj požádat, jakmile věc uzavře policie. Hroch doufá, že se tak stane ještě v lednu. Linka by podle něj poté mohla být nainstalovaná nejpozději za tři měsíce, tedy přibližně v dubnu. Loni na jaře přitom prohlašoval, že potřebné papíry by mohli získat do konce letních prázdnin a linku instalovat v listopadu či prosinci. „Vše máme rozjeté, čekáme, až policie případ uzavře,“ dušuje se nyní.

Hromady odpadu mezitím zůstávají na místě. Firma podle Hrocha v areálu dosud udělala nové oplocení či přívody elektřiny a vody. Jinak dál vyčkává, protože nemůže disponovat s vlastními prostředky. „V areálu se zatím bohužel nic neděje. Naposledy říkali, že na záměru pracují. Jednou za čas se sami ozvou, naposledy v prosinci,“ zmiňuje starostka obce Marie Rozehnalová (nez.).

Hladík chce na místo dostat Macinku

Kromě policie a inspekce řeší nelegální odpad v Křižanovicích také ministerstvo životního prostředí. Resort aktuálně usiluje o jeho navrácení do zemí, odkud jej do Česka kamiony přivezly.

„Na základě podkladů od ČIŽP jsme oslovili všechny dotčené zahraniční úřady s žádostí o vrácení. Předali jsme jim dokumenty k odpadům, jak nám je zaslaly kontrolní orgány. Byl dovezen od pěti italských a dvou polských společností. Jsme v kontaktu se všemi úřady, komunikujeme s nimi. S ohledem na zapojení více firem z více zemí je tento případ velmi komplikovaný,“ podotýká mluvčí ministerstva Veronika Krejčí s tím, že odpad by putoval do Itálie i Polska.

Loni na jaře neohlášeně navštívil statek překypující odpadem tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Byť po konci v čele resortu už nemůže do rozhodování vstupovat, případ dál sleduje. „Situaci považuji za natolik závažnou, že se o ni nadále zajímám. Požádal jsem ministra a ministerstvo o informace, abych měl k dispozici aktuální a ověřené podklady o tom, v jakém stavu se kauza nachází, jaké kroky stát podniká a jak jsou plněna nápravná opatření, včetně sankce uložené ČIŽP,“ oznamuje Hladík.

Prvních 35 tun nelegálního odpadu odvezou Němci z Brna za týden, většina zůstává

Exministr chce, aby statek co nejdříve osobně navštívil jeho nástupce ve funkci Petr Macinka (Motoristé sobě). „Abychom mu mohli problém na místě představit,“ zdůvodňuje Hladík. Kvůli případu zůstává v kontaktu se starostkou Rozehnalovou.

Úřady v poslední době zaměstnala také nelegální skládka na pozemku v brněnských Horních Heršpicích. Od předloňska tam leželo dohromady 317 tun směsi různých druhů plastů a laminátů, bílých vláken, kusů křídel nebo velkoobjemových vaků. První část kamiony odvezly zpátky do Německa před Vánocemi, zbylých 280 tun bude s jistotou následovat později.

14. dubna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Ojedinělý zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže,...

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných...

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

Zdravotnice soudí za smrt studenta. Vždyť vám umře! burcovala je tehdy operátorka

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

Okresní soud ve Vyškově ve středu pokračoval v projednávání případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Během hlavního líčení zazněl mimo jiné záznam hovoru zdravotnic a vojáků s...

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:02

O jeden den špatné datum a odvolání neplatí. Puntičkářství soudu vyjde draho

Pavel Nezval (snímek z roku 2020)

Zpátky do funkce ředitele základní školy v Blansku se po roce a půl může vrátit Pavel Nezval. V roce 2024 jej radní města odvolali, jenže podle odvolací soudu udělali chybu. Jeho argumentace byla...

15. ledna 2026  9:09,  aktualizováno  12:58

Vzácného brouka vědci spatřili po více než sto letech. V starodubech na Soutoku

Živého lesknáčka dubového nacházejí vědci jen v extrémně vzácných případech....

Vědci v Chráněné krajinné oblasti Soutok po více než sto letech od prvního nálezu narazili na lesknáčka dubového, jednoho z nejvzácnějších evropských brouků. Dosud byl znám z několika ojedinělých,...

15. ledna 2026  12:53

ÚS se zastal matky kojence, kterou zavřeli na psychiatrii. Její hlas nebyl vyslyšen

Ústavní soud

Ústavní soud se zastal ženy, která v roce 2022 šest dní nedobrovolně pobývala v Psychiatrické nemocnici Bohnice kvůli obavě z poporodních depresí a psychózy. Pacientka tehdy kojila čtyřměsíční dítě....

15. ledna 2026  11:03,  aktualizováno  11:23

Sexuální hračky i oblečení. V Brně se baví nákupem zásilek s tajemným obsahem

Prodejna, kterou si na týden otevřela francouzská společnost King Colis, nabízí...

Popsané kartony rámují vstup do improvizované prodejny, před kterou postává hrozen lidí. Uvnitř už se pohybuje několik zvědavců, kteří se probírají kupami záhadných balíčků. Návštěvníci brněnského...

15. ledna 2026  5:23

Přes zachránce jsem jel jak kamenný blok v Egyptě. Jeskyňář líčí cestu z podzemí

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá...

V sobotu ráno coby dobrovolný hasič odklízel stromy. O pár hodin později si při bádání v jeskyni v Moravském krasu nešťastnou náhodou zlomil nohu a uvázl na téměř 22 hodin v podzemí. Nyní je...

14. ledna 2026  16:53

Žáci plnili výzvu ze sociální sítě. Škrtili se tak dlouho, až jeden omdlel

ilustrační snímek

Neblahým vlivem sociálních sítí se zabývají v jedné ze znojemských základních škol. Sedmáci se v ní minulý týden na základě takzvané výzvy škrtili tak dlouho, až jeden z nich omdlel. Vedení školy...

14. ledna 2026  15:56

Stát musí kvůli hluku ze silnice zaplatit muži 150 tisíc. Trpí i další, říká

Čtyřkilometrová protihluková stěna začíná za mimoúrovňovou křižovatkou u Časů.

Stát musí Liboru Dolákovi z brněnských Bosonoh zaplatit 150 tisíc korun jako odškodnění za to, že musel kvůli rozhodnutí jihomoravské krajské hygienické stanice snášet zvýšený hluk z dopravy....

14. ledna 2026  13:39

Zdravotnice soudí za smrt studenta. Vždyť vám umře! burcovala je tehdy operátorka

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

Okresní soud ve Vyškově ve středu pokračoval v projednávání případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Během hlavního líčení zazněl mimo jiné záznam hovoru zdravotnic a vojáků s...

14. ledna 2026  12:51

Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Areál Diagnostického ústavu Brno

V brněnském diagnostickém ústavu museli o víkendu zasahovat policisté. Čtrnáctiletý chlapec tam napadl dvě vychovatelky, poté ohrožoval nožem i vychovatele, který situaci přišel vyřešit. U toho...

14. ledna 2026  11:54

Sexuální násilí kněze znovu vyšetří. Policie má na čin nahlížet i očima oběti, řekl soud

ilustrační snímek

Policie chybovala v kauze ženy, která před více než deseti lety podala trestní oznámení na kněze kvůli údajnému sexuálnímu násilí. Policisté případ třikrát odložili. Stížnosti ženy dnes vyhověl...

14. ledna 2026  10:20,  aktualizováno 

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

14. ledna 2026  5:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.