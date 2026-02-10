V Brně likvidují zbylých 280 tun německého odpadu, denně má odjet jeden kamion

  11:18
Najatá firma začala v úterý z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet zbylou část odpadu zpět do Německa. Jde o více než 280 tun materiálu, který tam navezla německá firma Roth International. Prvních 35 tun pověřená společnost odvezla už loni v prosinci.
Firma začala lokalitu pro odvoz odpadu chystat v pondělí. Podle ministerstva životního prostředí už pozdě odpoledne odjel do Německa první kamion s naloženým odpadem. Druhý firma přistavila v úterý.

„Následně se počítá s tím, že z místa bude každý den odjíždět jeden plně naložený nákladní vůz,“ napsalo ministerstvo na síti X. Dříve uvedlo, že likvidace potrvá zhruba dva až tři týdny, a to podle počasí. Veškeré práce hradí německá strana.

Plasty, kusy křídel nebo vrtulí. Pozemek ukrývá stovky tun nelegálního odpadu

V Brně leželo podle České inspekce životního prostředí více než 317 tun plastů, laminátů a dalších materiálů z demontáží letadel či větrných turbín. V letech 2024 a 2025 je tam bez povolení navezla firma Roth International, která byla zodpovědná také za skládku nelegálního dopadu v Jiříkově na Bruntálsku.

Německé úřady loni v srpnu zadržely v této souvislosti jednatele firmy, kterého viní, že od roku 2022 vyvezl do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech. Muž je od té doby ve vazbě.

Němci chtějí odvézt jen desetinu odpadu z Heršpic, ministerstvo sází na policii

Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala mezitím regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla firma, kterou tím německé úřady pověřily, na podzim loňského roku.

Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma v prosinci 35 tun odpadu, zpočátku ale panovaly na německé straně pochybnosti o původu zbylých 282 tun.

18. prosince 2025
