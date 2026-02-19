Nelegálního odpadu z Německa je v Brně nečekaně víc, část tam zatím zůstane

  12:23
Přibližně 317 tun odpadu odvezly kamiony z černé skládky v brněnských Horních Heršpicích zpátky do Německa. Jenže se ukázalo, že odhady na množství materiálu byly nízké a ještě další desítky tun tam leží. Tento materiál ovšem v areálu dál zůstává, protože jeho odvoz nebyl dopředu domluvený.
Z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích začala najatá firma odvážet zbylých 280 tun nelegálního odpadu, který sem navezla německá firma Roth International. (10. února 2026)

Odpad do Brna v letech 2024 a 2025 navezla německá firma Roth International. Prvních 35 tun odpadu pověřená společnost odvezla loni v prosinci. O původu 282 tun ale z německé strany původně panovaly pochybnosti, firma tuto část začala odvážet na začátku minulého týdne. Teď je odvoz u konce, ale část odpadu zůstává.

Na skládce je ho totiž více, než se předpokládalo. I po čtvrtečním ukončení odvozu plánované části zůstaly na místě ještě desítky tun odpadu.

Přesné množství podle mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí zatím nelze jednoznačně určit, protože dokumentace, která byla při přepravě zajištěna, zřejmě plně neodpovídá skutečnému množství navezeného materiálu. Proto podle ní pokračují jednání, která mají za cíl dořešit likvidaci i této části odpadu.

18. prosince 2025

Dosavadní zjištění podle mluvčí nasvědčují tomu, že i zbývající odpad souvisí s činností společnosti Roth. „Budeme pokračovat v intenzivní komunikaci s německou stranou, abychom dosáhli dohody i odvozu této části odpadu v Horních Heršpicích. Naším cílem je, ve spolupráci s Policií ČR a na základě doplňujících důkazů, zajistit úplné vyčištění lokality a potvrdit odpovědnost za veškerý odpad, který byl do Horních Heršpic nelegálně navezen,“ uvedl vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí ministerstva Jaromír Wasserbauer.

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Firma Roth International byla zodpovědná také za skládku nelegálního dopadu v Jiříkově na Bruntálsku. Německé úřady loni v srpnu zadržely v této souvislosti jednatele firmy, kterého viní z toho, že od roku 2022 vyvezl v 21 případech bez povolení do zahraničí běžný i nebezpečný odpad. Muž je od té doby ve vazbě.

Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala mezitím vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Veškeré práce tak hradí německá strana. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla firma, kterou tím německé úřady pověřily, loni na podzim.

26. února 2025
