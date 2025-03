„Obviněný vedl útok proti fyzicky slabší ženě, která měla značně ztíženou možnost obrany spočívající v podstatě jen v tom, že se před údery obviněného kryla rukama a volala o pomoc. Napadání poškozené obviněný zanechal, teprve když se na místo dostavili policisté. Zranění poškozené byla rozsáhlá, bolestivá a citelně omezující její běžný život,“ popsal Nejvyšší soud (NS).

Postoupení případu do přestupkového řízení bylo podle něj za daných okolností vyloučené.

Incident se odehrál v roce 2021 v Lednici na Břeclavsku na dvoře vinařství, kam si žena přišla pro křovinořez. S bývalým partnerem se o stroj nejprve přetahovala, poté podle obžaloby čelila napadení.

Muž do ní strkal, opakovaně udeřil pěstí do hrudníku, kopal do ní a nakonec se vyzbrojil 1,5 metru dlouhou latí. Žena utrpěla zlomeninu ruky a žebra, měla oděrky a modřiny na různých částech těla.

Nejvyšší soud nemůže rozhodnutí změnit

Břeclavský soud zranění nezpochybňoval, naznačil však možnost, že mohla vzniknout už při přetahování o křovinořez, a nikoliv až při bití, které muž popíral. Kopání a bití dřevěnou latí by navíc podle okresního soudu muselo způsobit ještě závažnější zranění.

Celkově břeclavský soud nepokládal mužovo jednání za natolik závažné a intenzivní, aby vyžadovalo uplatnění trestní represe.

Ministerská stížnost uváděla, že rozhodnutí stojí na spekulativních a nelogických závěrech a že čin naplnil všechny znaky ublížení na zdraví. Se stížností se ztotožnilo Nejvyšší státní zastupitelství a nakonec také NS.

„Skutkové závěry Okresního soudu v Břeclavi jsou zčásti pouhou spekulací, která nemá žádný podklad v důkazech, a zčásti jsou výsledkem zjevně vadného hodnocení provedených důkazů,“ stojí v rozhodnutí.

Obecně však platí, že pokud stížnost upozorňuje na porušení zákona ve prospěch obžalovaného, nemůže NS rozhodnutí změnit. To je i tento případ.

Ministr si totiž stěžoval, že břeclavský soud rozhodl špatně a těžil z toho ve výsledku právě viník. Rozhodnutí o postoupení případu do přestupkového řízení je tak definitivní a výrok NS pouze „akademický“.