Decroix neuspěla, NS zamítl její stížnost proti podmínce za zneužití dítěte

Decroix očekávala, že rozhodnutí NS bude pro justici vodítkem, jak v podobných kauzách postupovat. Odůvodnění NS však zatím není dostupné. Rozhodovalo se v neveřejném zasedání, uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.
„Mám za to, že cílem zákonodárce při tvorbě redefinice trestného činu znásilnění rozhodně nebylo snižovat tresty osobám odsouzeným za závažnou, sexuálně motivovanou trestnou činnost, ba naopak, více bránit ty nejzranitelnější oběti trestné činnosti,“ uvedla tehdejší ministryně při podání stížnosti.
Osahávání nově není znásilnění. Muž, který zneužil vnučku, vyvázl s podmínkou
Kauza se týká sexuálního zneužití dívky mladší deseti let jejím prarodičem. Zatímco brněnský krajský soud rozhodoval ještě podle staré podoby trestního zákoníku, olomoucký vrchní soud vyšel z novely účinné po loňském prvním lednu.
Nejvyšší státní zastupitelství v kauze nepodalo dovolání. Ministerská stížnost pro porušení zákona v tomto případě už nemohla rozsudek zvrátit, šlo spíše o potenciální „vzkaz“ soudům do budoucna.
Podle právního názoru ministerstva byl skutek znásilněním i po účinnosti novely. Úřadu vadilo i to, jak soud řešil otázku bezbrannosti dítěte s přihlédnutím k tomu, že dívka se svému dědečkovi bránila. Ministerstvo připomnělo, že podle aktuální úpravy se dítě do 12 let pokládá za bezbranné. Pravomocnému rozsudku vytýká také závažné vady v dokazování.
Definice znásilnění se po novele změnila ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk podle principu „ne znamená ne“. Nově zahrnuje pouze soulož a jiné penetrační činy. Méně závažné sexuální praktiky nyní spadají pod trestný čin sexuálního útoku.