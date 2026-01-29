Decroix neuspěla, NS zamítl její stížnost proti podmínce za zneužití dítěte

Autor: ,
  12:04
Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala v kauze sexuálního zneužití dítěte. Nesouhlasila s tím, že olomoucký vrchní soud podle nové právní úpravy překvalifikoval čin ze znásilnění na sexuální útok. Původní pětiletý trest vězení poté zmírnil na tříletou podmínku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Decroix očekávala, že rozhodnutí NS bude pro justici vodítkem, jak v podobných kauzách postupovat. Odůvodnění NS však zatím není dostupné. Rozhodovalo se v neveřejném zasedání, uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

„Mám za to, že cílem zákonodárce při tvorbě redefinice trestného činu znásilnění rozhodně nebylo snižovat tresty osobám odsouzeným za závažnou, sexuálně motivovanou trestnou činnost, ba naopak, více bránit ty nejzranitelnější oběti trestné činnosti,“ uvedla tehdejší ministryně při podání stížnosti.

Osahávání nově není znásilnění. Muž, který zneužil vnučku, vyvázl s podmínkou

Kauza se týká sexuálního zneužití dívky mladší deseti let jejím prarodičem. Zatímco brněnský krajský soud rozhodoval ještě podle staré podoby trestního zákoníku, olomoucký vrchní soud vyšel z novely účinné po loňském prvním lednu.

Nejvyšší státní zastupitelství v kauze nepodalo dovolání. Ministerská stížnost pro porušení zákona v tomto případě už nemohla rozsudek zvrátit, šlo spíše o potenciální „vzkaz“ soudům do budoucna.

Eva Decroix (ODS)

Podle právního názoru ministerstva byl skutek znásilněním i po účinnosti novely. Úřadu vadilo i to, jak soud řešil otázku bezbrannosti dítěte s přihlédnutím k tomu, že dívka se svému dědečkovi bránila. Ministerstvo připomnělo, že podle aktuální úpravy se dítě do 12 let pokládá za bezbranné. Pravomocnému rozsudku vytýká také závažné vady v dokazování.

Definice znásilnění se po novele změnila ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk podle principu „ne znamená ne“. Nově zahrnuje pouze soulož a jiné penetrační činy. Méně závažné sexuální praktiky nyní spadají pod trestný čin sexuálního útoku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

Móda z Plesu jako Brno: Dámy předvedly sexy výstřihy a šperky za miliony

Móda na Plese jako Brno (24. ledna 2026)

Ples jako Brno se od svého prvního ročníku koná ve strojírně bývalé továrny německého průmyslníka Friedricha Wanniecka. Ani letos si tuto společenskou akci v jihomoravské metropoli nenechaly ujít...

Kluziště na D1. Po srážce 20 vozů další střet, jeden člověk je v kritickém stavu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

V ledovou past se během pátku proměnila dálnice D1 v okolí Brna. Dopoledne se na 215. kilometru ve směru na Brno stala hromadná nehoda, v niž bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na...

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

Bílý buk přežívá bez chlorofylu třicet let. Vědci přišli s možným vysvětlením

Bílý buk v Moravském krasu, který postrádá chlorofyl a není schopen...

Bílý buk v Moravském krasu, který postrádá chlorofyl a není schopen fotosyntézy, přežívá přibližně již tři desetiletí. Tento mimořádný případ zkoumají odborníci z Botanického ústavu Akademie věd ČR...

29. ledna 2026  12:08

Decroix neuspěla, NS zamítl její stížnost proti podmínce za zneužití dítěte

ilustrační snímek

Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala v kauze sexuálního zneužití dítěte. Nesouhlasila s tím, že olomoucký vrchní soud...

29. ledna 2026  12:04

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...

29. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  9:49

Brno řeší, jak odvrátit kolaps péče o seniory. Zaměstnat plánuje Vietnamce

Domov pro seniory v Nopově ulici v brněnských Židenicích je dnes s kapacitou...

Už dnes lůžka v domovech pro seniory v Brně nestačí veškeré poptávce. Současná kapacita okolo 2 300 míst však bude v následujícím období pod mnohem větším tlakem než doposud. Podle aktuálních výpočtů...

29. ledna 2026  6:31

Muž v Brně přepadl trafiku. Policie ho hledá, může být nebezpečný

Policie v Hudcově ulici v Brně-Medlánkách.

Policie hledá muže, který ve středu večer přepadl trafiku v brněnských Medlánkách. Se zbraní požadoval peníze, utekl ale, když prodavačka stiskla tísňové tlačítko. Policie to uvedla na sociální síti...

28. ledna 2026  22:27

Lidé jsou schopni poslat peníze i na Měsíc, říká policejní šéf. Podvodů přibude

ilustrační snímek

O téměř dva miliony korun přišel nedávno během dvou měsíců seniorský manželský pár z Břeclavska, který v touze po finančním zisku naposílal na různé účty částky v eurech i korunách. Ve stejné době...

28. ledna 2026  16:54

Prasklá jímka na Znojemsku měla platné povolení i revizi, tvrdí ředitel podniku

Protržená jímka na Znojemsku, z níž unikly tisíce metrů krychlových kejdy do...

Prasklá jímka v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčích na Znojemsku, z níž minulý týden vytekla kejda do řeky Dyje, měla řádné stavební povolení, kolaudaci i úspěšnou revizi z loňského října....

28. ledna 2026  13:51

Žehlení ledu po brněnsku. Ve svérázném sportu přibude masová disciplína

Žehling je recesistický sport, při němž se posílají žehličky po ledu. Soutěží...

Na přelomu milénia dalo Brno vzniknout novému sportu zvanému žehling. Jak už ze jména vysvítá, jde o žehlení ledu, ideálně vysloužilou žehličkou jakéhokoliv stáří a typu, a to v různých disciplínách....

28. ledna 2026  12:42

Grolich bude kandidovat na předsedu lidovců, na podzim chce i do Senátu

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců. Volební sněm se uskuteční v dubnu. Ke kandidatuře na šéfa KDU-ČSL Grolicha už dříve vyzývaly výrazné stranické tváře,...

28. ledna 2026  9:50,  aktualizováno  11:32

Komik, hejtman i krizový manažer. Kdo je nový adept na šéfa lidovců Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) kandiduje v krajských volbách 2024...

V jednačtyřiceti letech stále patří ve vrcholné politice mezi mladíky, přitom „kroutí“ už druhé volební období v roli jihomoravského hejtmana. Nyní Jan Grolich usiluje o pozici celostátního předsedy...

28. ledna 2026  11:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

28. ledna 2026  7:52

Žabiny v dohrávce pokořily Hradec Králové, pojistily druhou příčku

Kateřina Zeithammerová ze Žabin Brno zakončuje na královéhradecký koš, brání ji...

Basketbalistky Žabin v dohrávce druhého ligového kola porazily 76:52 Hradec Králové. Brněnský celek zvítězil popáté za sebou a na druhé příče má stejně jako třetí SBŠ Ostrava 29 bodů. S 32 body vede...

27. ledna 2026  20:22,  aktualizováno  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.