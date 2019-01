Otevřeli největší vinařskou laboratoř v Česku. Zpracuje tisíce vzorků

Do velkolepějších a přístrojově lépe vybavených prostor se laboratoř společnosti BS vinařské potřeby přestěhovala z původního sídla, kde už byla na hranici svých možností.

Jen loni tady laborantky udělaly 24 tisíc analýz. V době vinobraní jim prošly rukama i dva tisíce vzorků za den. A každý rok narůstal počet analýz o deset až dvacet procent.

„Pokud si dobrý vinař váží svého vína, bez určitých chemických analýz se neobejde. Musí vědět, co vyrobil a co s tím produktem může zamýšlet dál,“ říká jednatel firmy Miloš Balga.

Vinaři zkrátka jdou na svou profesi vědecky. Potřebují přesně vědět, co v jejich víně je a jak s ním dál pracovat. A v tom jim právě pomáhá laboratoř vybavená sofistikovanými přístroji, které eliminují možnost lidské chyby.

Přesto zůstává největší kus práce na zkušených laborantkách. Každý vzorek vína přichází do laboratoře pod unikátním kódem, aby nedošlo k záměně a vzorky pak pokračují k citlivým přístrojům, které ve víně rozliší jednotlivé složky – od množství cukru přes stanovení kyselin, množství alkoholu, síry, železa, mědi, taninů či barviv.

Ve speciální místnosti jsou i inkubátory, v nichž se na petriho miskách kultivují vzorky k mikrobiologické analýze.

Umí analyzovat půdu, listy i řapíky révy

„Nejdražším a nejdůležitějším zařízením je Winescan, který funguje na bázi infračerveného paprsku. Prosvětluje vzorek a na základě odrazů jej vyhodnocuje. Rychlost, jednoduchost i přesnost jeho výsledků je úžasná. V období vinobraní, kdy potřebujeme analyzovat stovky vzorků denně, je neocenitelný,“ říká Miloš Vidlář, enologicko-technologický poradce.

Kromě vína samotného laboratoř umí analyzovat půdu, listy i řapíky révy, právě tady se odehrávají i důležité předsběrové analýzy, které mají dopad na vinařství v celé republice.

„Dřív si to dělala spousta vinařů ‚na koleni‘, dnes už chtějí mít přesné výsledky. S jedním vínem sem v procesu výroby jdou i pětkrát,“ podotýká Miloš Vidlář. Podle něj to souvisí i s tím, že ve vinařství se prosazuje trend naturálních vín. Tedy takových, při jejichž výrobě se používá co nejméně chemie a různých preparátů. Ty je ovšem potřeba o to více hlídat.

Miloš Vidlář s nadsázkou říká, že s takto vědecky zpracovanou analýzou může „vinařit“ skoro každý. Laboratoř totiž k analýze přidává i rady, jak tomu kterému vínu pomoci, pokud u něj něco schází či přebývá a umí doporučit, který preparát či postup může víno napravit.

„Ale samozřejmě erudovanost v oboru je důležitá. Obzvlášť v naší republice, kde to máme těžší o to, že jeden vinař zpracovává deset, dvacet i třicet odrůd. V té široké škále je složitější naučit se se všemi odrůdami dobře pracovat,“ poznamenal.