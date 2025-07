Každý déšť, který se dnes dopoledne přehnal jižní Moravou, snižuje kvalitu obilí, která se může v kritický moment přesunout z jakosti potravinářské do jakosti vhodné pro krmení, což znamená, že se prodává levněji. Přesto zemědělci věří, že do poloviny srpna bude na jihu Moravy hotovo a sklizeň dopadne dobře.

V kraji je zatím sklizena zhruba třetina ploch, proti některým letům je to méně. „Ale počasí nijak nevybočuje v porovnání s minulostí a pamatujeme i roky, kdy jsme sklízeli do poloviny září. To snad letos nebude. I když na začátku žní byly předpoklady optimističtější, ale pak přišla radikální změna počasí a časté přeháňky žně prodlužují,“ řekl předseda Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václav Hlaváček.

Sklizený je zatím kompletně ozimý ječmen, ostatní plodiny nikoliv. Podle Romana Zvěřiny, předsedy představenstva společnosti Bonagro působící na jihovýchod od Brna, zemědělci vjíždějí do polí a často se zase s deštěm vracejí. „Než obilí oschne, často přicházejí další přeháňky,“ řekl Zvěřina.

Na jejich pole u Šlapanic vyjel v současnosti nejvýkonnější kombajn od výrobce New Holland, který zastane práci dvou až tří standardních kombajnů. Představen byl teprve před necelými dvěma lety. Stejný stroj už loni vyjel mimo jiné i na Šumpersku.

Kvalita zrna je zatím dobrá

Výnosy obilí jsou zatím velmi rozdílné podle lokalit. Na písčitějších půdách, které jsou hodně na Břeclavsku, Hodonínsku, ale někde i na Brněnsku, jsou nízké, protože jaro bylo suché. Na těžších a kvalitnějších půdách pozdější deště ještě pomohly.

„Na těchto pozemcích máme průměrné a někde i nadprůměrné výnosy,“ řekl Zvěřina, jehož podnik stihl sklidit už polovinu obilí. Zpočátku se pustil do nejkvalitnější pšenice a na polích ještě zůstává ta, která je na rozhraní potravinářské a krmné jakosti. Zmínil také, že se letos velmi špatně sklízí řepka.

Deště kvalitu postupně zhoršují, protože vymývají ze zrna lepek, čímž se snižuje objemová hmotnost a tedy i výnos. Zároveň se s dešti množí černě a další houby, které kvalitu také degradují. Zatím je podle Zvěřiny dobrá. „Proto chceme být co nejrychlejší, a proto jsme také dnes zkoušeli novou techniku,“ řekl Zvěřina.