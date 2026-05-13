Úložiště se nachází poblíž rozvodny na území brněnských Medlánek. Tvoří jej čtyři řady celkem 42 kusů světle šedých bateriových modulů Pixii, připomínajících velikostí větší lednice nebo kovové šatní skříně. Disponují souhrnným výkonem 4,2 megawattů s celkovou kapacitou 9,4 megawatt hodin. „Pro představu, tahle baterie dokáže obhospodařit až 800 domácností každý den,“ upřesnil jednatel firmy Ilios David Škaroupka.
Prázdná skříň vysoká přes dva metry váží přibližně 650 kilogramů a uvnitř může být naskládaných až 48 modulů o celkové váze 2 800 kilogramů. Moduly PixiiBox umístěné v horní části připomínají staré VHS videopřehrávače, které se zasouvají do slotů. Každý představuje obousměrný měnič měnící střídavý proud ze sítě na stejnosměrný pro baterie a naopak. Těchto střídačů je ve všech skříních dohromady 1 260.
Pod měniči jsou naskládány bateriové bloky. Pokud je potřeba vyšší výkon, jednoduše se přidají další moduly v podobě nových „šuplíků“. Ty se zasunou dovnitř, nemusí se pořizovat celý nový systém. „Díky tomu je servis extrémně jednoduchý. Technik může vytáhnout ‚šuplík’ a vyměnit ho za nový,“ uvedl Škaroupka.
Když se modul zasune, automaticky se nacvakne na konektory. Nikde nejsou vidět žádné visící dráty ani není potřeba složité zapojování svorek. Chlazení zajišťuje systém ventilátorů umístěných uvnitř. Má zabránit tomu, aby se moduly při vysokém výkonu přehřály.
Bateriové úložiště poslouží jako podpůrná služba výkonové rovnováhy, kterou si objednává a řídí ČEPS coby provozovatel přenosové soustavy. Pokud frekvence v síti kvůli vysokému odběru klesne, baterie začnou okamžitě dodávat energii. Jsou totiž schopné reagovat v řádu milisekund. Pokud naopak frekvence kvůli vysoké výrobě například z fotovoltaických elektráren stoupne, baterie se začne nabíjet. Na rozdíl od klasických elektráren, které se musí „roztopit“, tohle úložiště se sepne okamžitě a jako pojistka může zabránit blackoutům.
Vývoj v Norsku, složení i testování na Slovensku
V nejbližších týdnech pracovníci vybudují přípojku kvůli připojení k síti. Až bude hotové, lze u distributora EG.D získat takzvané UPOS neboli umožnění provozu pro ověření technologie. Po jeho vydání musí firma řešit ještě takzvané UTP – umožnění trvalého provozu. Po obdržení této certifikace je v plánu začít s ostrým provozem v srpnu.
Technologii, software a design skříní vyvíjí norská společnost Pixii AS, zatímco výroba, hardwarová kompletace, testování a distribuce pro region střední Evropy těchto nových energetických úložišť se odehrává v závodě slovenské společnosti MTS v Liptovském Mikuláši. „Tato instalace je jednou z největších bateriových úložišť v Česku postavená na evropské technologii,“ poznamenal Škaroupka.
„V Česku se připravují tisíce podobných instalací, ale jen málokterá z nich je ve fázi realizace nebo těsně před dokončením,“ doplnil technický ředitel Ilios Marek Machovec. Firma vede projekt od projektové přípravy, přes instalaci až k uvedení do provozu. Úložiště obstarává pro externího investora.
V tomto případě použitou technologii Pixii lze na rozdíl od baterií umístěných do velkých lodních kontejnerů přirovnat ke stavebnici Lego pro elektřinu. Pokud u běžného úložiště vyhoří centrální střídač, celý systém se zastaví. Když ale jeden modul selže u Pixii, ostatní pracují dál. Případný vadný kus lze vytáhnout a nahradit novým za provozu.