Nejstarší saunu v Brně se podařilo zachránit, musí si ale zajistit provoz

„Dostali jsme čas na rozmyšlenou, abychom se dohodli, kolik do toho vložíme peněz a co jsme schopní udělat,“ přiblížila jedna z iniciátorů záchrany sauny Šárka Svobodová výsledek schůzky s tím, že v jednání byl provoz sauny v horizontu pěti let.

Její slova potvrdil i náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). „Další aktivita je na nich. Z mého pohledu je realizace zahrady možná i se zachováním sauny, ale musíme vyřešit to, jak se bude provozovat. Musel by vzniknout nějaký spolek, aby mohla dál fungovat,“ objasnil.

Saunaři s návrhem souhlasí. „Založíme spolek a dáme na opravy vlastní peníze. Nutné opravy chceme stihnout udělat přes léto tak, aby se sauna mohla na podzim otevřít. Je potřeba spravit fasáda, koupelna a bazén,“ vysvětlila Svobodová.

Zdůraznila přitom důležitost nepřerušení provozu sauny, jejíž sezona trvá vždy od konce září do konce dubna. Všech 350 členů saunařské komunity se podle ní dohodlo, že k opravám a následnému provozu prostřednictvím spolku přispějí. Každý podle toho, jak může - někdo finančně, někdo třeba fyzickou prací.

Investice by se podle Hladíka saunařům vrátila. „Nejde o to, že by do toho někdo musel dát soukromé peníze. Ty peníze, které by se na opravu daly, by se potom umořovaly v nájmu. To znamená, že když oni zaplatí nějaké opravy, tak by tam potom na nějaké období byli v podstatě zadarmo. Neplatili by totiž nájemné,“ objasnil Hladík. Zároveň ale řekl, že je to jen jeho postoj a celou záležitost bude muset ještě probrat městská rada.

Nejstarší brněnskou saunu postavenou téměř před půl stoletím v „akci Z“ se město rozhodlo demolovat kvůli probíhající obnově Arnoldovy vily a s tím související revitalizaci přilehlých zahrad, v nichž budova sauny stojí. Ve spojených zahradách tří sousedních vil má nově vzniknout veřejný park s kavárnou.

Na místě sauny měla podle původního plánu stát multifunkční budova s prostorem pro pořádání akcí. Členové saunařské komunity ale spustili iniciativu na záchranu jejich zázemí. Klíčové bylo přitom jejich vystoupení na jednání zastupitelstva města. Právě tam se na první schůzce dohodli a svitla jim tak naděje na zvrat.