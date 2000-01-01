náhledy
Uplynulý rok 2025 znamenal mnohá pracovní dobrodružství i pro fotoreportéra MF DNES a iDNES.cz Radima Strachoně. Projděte si společně s námi snímky, které on sám z velkého množství pořízených kousků vybral jako nejpůsobivější, případně v něm zanechaly významnou stopu z jiného důvodu. Nechybí ani populární selfie, kdy se vyfotil s tapírem v brněnské zoo. „Tapíři mají neuvěřitelně hebkou kůži, ale nepřejte si pak cítit jejich pižmo,“ přibližuje zážitek. Výběr doplňuje svým snímkem spolupracovník redakce Jan Vlach.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Tato momentka vznikla neplánovaně. „Když jsem odjížděl z focení v Hrušovanech nad Jevišovkou, naskytla se mi tato krásná podívaná,“ líčí autor snímku.
Autor: MAFRA
„Rio v srdci Moravy! Brněnské ulice ožily v rytmu samby a neskutečné energie. Průvod Brasil Festu byla jedna velká jízda plná barev, peří a temperamentu, který nenechal nikoho v klidu,“ vzpomíná fotograf na letní průvod.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Výlov rybníka Vrkoč. Akce každoročně láká tisíce návštěvníků, kteří si nechtějí nechat ujít čerstvé rybí speciality a pohled na tradiční rybářské řemeslo.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Průzkumná štola pod brněnským sídlištěm Vinohrady poslouží jako základ budoucího tunelu. „Fascinující perspektiva. Práce v podzemí jedou na plné obrátky,“ říká fotograf.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„No upřímně, dostat se s fotoaparátem do sauny mezi potící se pány vyžaduje odvahu na obou stranách. Jsem vděčný za možnost zachytit tyhle autentické momenty, kdy se nekouká na společenský status ani oblečení, ale pouze na čistý relax a lidskost. Velké díky modelům, že odložili stud a dovolili mi nahlédnout do tohoto krásného, tichého světa,“ komentuje muž za objektivem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Režisér Lloyd Kaufman na festivalu Future Gate vstřícně reagoval na prosbu o vytvoření nějaké pózy. „Říkám panu Kaufmanovi: udělejte nějakou pózu! To, co se strhlo potom, byla série nádherných fotek a bezprostřednost režiséra,“ odhaluje autor snímku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Při předvolební tour si Petr Fiala vyslechl ve Veselí nad Moravou výtky naštvaného odpůrce. Jiný pak fotografovi Strachoňovi málem zničil nástroj.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Po sedmi letech se Kometa vrátila na hokejový trůn. Oslavy v Brně vrcholily na Zelném trhu, kde se na pódiu promíchali hráči s fanoušky, kteří je během nezapomenutelné jízdy nástrahami play off hlasitě provázeli.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Práce fotoreportéra zavedla fotografa Strachoně i na nelegální skládku v brněnských Horních Heršpicích, kde se proti němu vydal nepříjemný hlídač. „V tu chvíli mi rozhodně nebylo všechno jedno! Když jsem fotil tuto skládku, vyřítil se na mě tenhle rozzuřený psí hlídač. Plot vypadal sakra nízko a já měl opravdu strach, jestli ho nepřeskočí. Tenhle záběr vznikl vteřinu před tím, než jsem raději vyklidil pole. Adrenalin na maximu, ale ta fotka za to stojí!“ líčí autor snímku moment, který by si raději odpustil.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
České florbalistky slaví další z gólů v zápase základní skupiny domácího MS s Lotyšskem. Unikátní oslava gólu elitní formace, která je provázela celým světovým šampionátem a dovedla je až historickému stříbru. „Cítil jsem tehdy velký stres, abych oslavu konečně vyfotil dobře, protože u všech předchozích pokusů mi utekla. Tentokrát se mi ji ale podařilo konečně zachytit i se ‚špatným‘ nastavením,“ líčí spolupracovník MF DNES a iDNES.cz Vlach.
Autor: Jan Vlach, MAFRA
„Někdy jsou ty nejlepší momenty mimo závodní dráhu. Tohle gesto mluví za všechno! Policista, který neváhal a razil cestu motorkářům při odjezdu ze závodu MotoGP. Bylo to neuvěřitelně krásné, vstřícné a lidské. Přesně tohle dělá z akce v Brně zážitek na celý život. Klobouk dolů a díky za ukázku skutečné sounáležitosti,“ říká muž za objektivem, který čekal s objektivem na mostu přes dálnici.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Vteřina v zajetí prachu a síly motoru. Zachytit Václava Pecha v ideální stopě mezi vinicemi je pro fotografa vždycky výzva i radost. Hustopečská rally 2025 byla extrémně rychlá a prašná, ale ‚Ášín‘ si s těmi zatáčkami poradil s naprostou precizností. Tohle je rally v té nejčistší podobě!“ vyznává se fotoreportér.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
První brněnská náplavka u řeky Svratky je po několika letech stavebních prací konečně hotová. Slavnostní otevření bylo i pro fotoreportéra Strachoně vhodnou příležitostí pro zachycení nové zelené oázy. „Pocta architektuře i přírodě,“ poznamenává.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Pohled do budoucnosti Brna. Nová T-Mobile arena v areálu výstaviště vypadá z tohoto úhlu naprosto úchvatně! Není to jen beton a sklo. Jde o nový domov pro brněnský hokej, světové koncerty a emoce, které nás budou spojovat,“ prohlašuje muž za objektivem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA