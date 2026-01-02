|
Selfie s tapírem, naháči v sauně i brněnské Rio. Fotoreportér vybral nejlepší snímky roku
Hromadná bitka cizinců na zahradě v Brně, několik aktérů naháněli policisté
Hromadná bitka několika cizinců se odehrála v úterý okolo poledne na zahradě rodinného domu v brněnských Holáskách. Tři muži skončili po konfliktu v této okrajové části města na ošetření v nemocnici....
Náš zákazník, náš pán? S tím na mě nechoďte, říká michelinský šéfkuchař
Na začátku nebyla jistota úspěchu, ale spíš víra, že i mimo velké město může vzniknout špičková gastronomie. Právě ta nakonec v půli prosince přivedla šéfkuchaře Otto Vašáka k michelinské hvězdě,...
Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví
Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...
Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec
Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...
Posílám malovánku pod stromeček. Dopisy ukazují, jak tvrdé bylo vězení v 50. letech
Narodil se na jihu Moravy a dospíval v době, kdy se svoboda rychle vytrácela. Život Petra Záleského poznamenala víra, odpor ke komunistickému režimu i zkušenost politického vězně. V prosinci 1958...
Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů
Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...
Kde jsou odpadky? Pořádek po silvestru na populárním místě překvapil ochranáře
Svatý kopeček tyčící se nad Mikulovem vždy lákal k silvestrovským oslavám. V minulosti odtud ochranáři v prvních dnech nového roku odváželi i plnou korbu terénního vozu naloženou petardami, zbytky od...
Řidiče na D1 i D2 v Brně čeká noční omezení, naváže uzavírka poloviny obou dálnic
Polovinu dálnice D1 i D2 na jihu Brna uzavře od pondělí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Náročné práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se přesouvají do další fáze. Silničáři...
Jihomoravské firmy zvýší platy a přidají benefity, třeba bezplatnou masáž
Ohlédnutí za uplynulým rokem může na první dojem vypadat pro jihomoravský průmysl a pracovní trh pesimisticky. Několik tradičních podniků zavřelo, mezi nimi cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou,...
Brno mění přístup k bezohledným řidičům, první úsekové měření spustí nejdřív v létě
Úsekové měření rychlosti v Kníničské ulici v Brně začne nejdříve příští rok v létě. Jedná se o první ulici, kde by město chtělo měření spustit. Jakékoliv instalaci těchto radarů se dosud bránilo, což...
Turbulentní sezona u Žabin pokračuje. V týmu končí řecká opora Spanuová
Žabiny Brno se s koncem roku rozloučily s další zahraniční posilou. Ve zbytku sezony už v týmu nebude pokračovat řecká basketbalistka Artemis Spanuová. O odchodu kapitánky informoval klub na...
Letos oslavili 25, 50 a 75 let. Rok změn, trápení i naděje, bilancují herci
Jaký byl uplynulý rok? Jak v čem a jak pro koho. Redakce iDNES.cz na toto téma oslovila zástupce tří generací, a když už máme ten rok 2025, vybrala je trochu symbolicky podle věku – 25, 50 a 75....
Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části
Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...
Nelichotivé prvenství jižní Moravy. S alkoholem se tu pojí každá osmá nehoda
Tvrzení o tom, že se na jižní Moravě hodně pije a řídí v opilosti, není zdaleka takové klišé, jak se může zdát. Dokládají to statistiky České kanceláře pojistitelů, podle nichž všechny okresy mimo...