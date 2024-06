Co týden, to nehoda MHD. Oprava ulice, kde se nejvíce bourá, se stále posouvá

Nejde přitom o žádné těsné prvenství, loni se zde uskutečnil víc než dvojnásobek „karambolů“ ve srovnání s Merhautovou, jíž patří v žebříčku druhé místo. A ani v předchozích letech nebyla situace v Křenové lepší.

Už v roce 2018 se tady stalo šedesát nehod, loni jich bylo ještě o tři víc, takže se nepotvrdil příznivější trend z období covidu. Třiačtyřicet cestujících museli ošetřit záchranáři a lékaři v nemocnicích, když se v Křenové v roce 2019 srazil trolejbus s tramvají.

„Ulice Křenová čelí velkému dopravnímu zatížení od doby, kdy byla objízdnou trasou během rekonstrukce ulic Dornych a Plotní,“ připomíná mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB) Hana Tomaštíková obří stavbu za 1,2 miliardy korun, která v letech 2018 až 2021 výrazně omezila dopravu z centra Brna na jih.

Tehdy si mnozí řidiči zvykli jezdit po zmíněné spojce, jež je souběžná s městským okruhem, a vydrželo jim to dodnes. Část využívá i různých zkratek a spojek přes čerpací stanice, čímž se snaží vyhnout častým kolonám v době špičky. Podle Tomaštíkové tak nyní ve zvýšené dopravě v Křenové už nehrají takovou roli jiné uzavírky nebo omezení, například na mostě Otakara Ševčíka, který je už více než rok zúžený.

To pozorují i policisté. „Ulice je využívána i jako tranzitní komunikace, ačkoliv stavební uspořádání tomu neodpovídá. Některé jízdní pruhy totiž nemají patřičnou šířku, v určitých úsecích je zde povoleno parkování, ulice je křížena významně vytíženou cyklistickou stezkou bez cyklopřejezdu či podjezdu,“ přibližuje dopravní policista Tomáš Kudlička.

V plánu je posun zastávek

Například křižovatkou Křenové a Koliště v blízkosti hlavního nádraží projede podle dat městské společnosti Brněnské komunikace za jediný den 57 tisíc aut, což ji řadí mezi deset nejvytíženějších v Brně. I řidiči MHD tak zde často do křižovatky najíždí, aniž by mohli pokračovat dál. Kdyby to neudělali, zablokují je stejným způsobem auta z jiných směrů a vozy hromadné dopravy by ztrácely drahocenné minuty.

Na rekonstrukci Křenové přitom existuje už pět let starý investiční záměr, tedy z doby zmíněné vážné srážky trolejbusu s tramvají. Zatím se však z papíru nikam neposunul.

„V současnosti máme hotovou projektovou dokumentaci a aktualizovali jsme investiční záměr. Nyní začneme pracovat na dokumentaci pro realizaci stavby. Pokud vše půjde dobře, mohla by začít za zhruba dva až tři roky,“ sděluje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Počítá se například s posunem zastávek do vhodnější polohy, protože mnozí lidé dnes přebíhají silnici mezi přechody a kličkují tak mezi auty a vozy MHD.

Ve hře je i snížení rychlosti tramvají

Než se skutečně povede ulici opravit, vymýšlí dopravní podnik s brněnským magistrátem alespoň dílčí úpravy, které by mohly nehodovost snížit. Mezi nimi je například zákaz levého odbočení přes tramvajovou trať, což zmiňuje i policista Kudlička, stejně jako rozšíření jízdního pruhu pro auta vedle tramvajového pásu. Jinými slovy se tedy nejspíš omezí parkování, aby nedocházelo ke zbytečnému blokování vozů MHD.

Nabízí se i snížení rychlosti tramvají v kritických místech. „Celý soubor opatření se stále řeší. Některá se připravují k realizaci, ale neradi bychom předbíhali,“ oznamuje Tomaštíková.

Ulice Křenová – kritický úsek, kde vozy MHD bourají nejčastěji.

Na vrcholu nehodového žebříčku figurují i Merhautova a Lidická. U druhé zmíněné je stěžejním problémem otáčení aut přes tramvajový pás nebo levé odbočení. Dá se tak říct, že řidiči automobilů dostatečně pečlivě nesledují provoz kolem sebe.

To je ostatně vůbec nejčastější důvod nehod MHD. Například na Cejlu nebo v ulici Veveří se podle Tomaštíkové stává, že šoféři způsobí srážku tím, že náhle vybočí z jízdního pásu do kolejí, když objíždí stojící vůz a nepodívají se do zrcátka, zda se k nim neblíží tramvaj.