Nelichotivé prvenství jižní Moravy. S alkoholem se tu pojí každá osmá nehoda

  17:17
Tvrzení o tom, že se na jižní Moravě hodně pije a řídí v opilosti, není zdaleka takové klišé, jak se může zdát. Dokládají to statistiky České kanceláře pojistitelů, podle nichž všechny okresy mimo Brna a okolí patří do první desítky nejrizikovějších oblastí z hlediska nehod pod vlivem alkoholu. Regeiony Břeclavsko a Znojemsko dokonce obsadily nejvyšší dvě příčky.
Řidič nezvládl vyjet z benzinky, naboural do sloupu. Nadýchal 2,53 promile. (20. listopadu 2025)

Břeclavsko dosáhlo nejhoršího výsledku nejen v roce 2025, ale i v předešlých dvou letech. Z celkového počtu 1 495 nehod vzniklo 187 pod vlivem alkoholu, tedy každá osmá. Na Znojemsku, které zaznamenalo nelichotivý posun ze čtvrtého na druhou příčku, jde přibližně o každý desátý střet.

Páté a šesté místo si v žebříčku výskytu nehod s alkoholem drží Hodonínsko a Blanensko s podílem vždy nejméně devíti procent. Do první desítky se letos dostalo Vyškovsko, kde hrálo roli požití alkoholických nápojů u osmi procent střetů.

Můj táta je vyšší důstojník než vy dohromady, vyhrožoval opilý řidič

„U všech nehod vychází, že přibližně každá čtvrtá šetřená policií končí zraněním nebo úmrtím účastníka střetu. U nehod s alkoholem je riziko zranění a úmrtí proti ostatním téměř dvojnásobné, když 42 procent střetů pod vlivem alkoholu zahrnuje zranění nebo úmrtí,“ upozornil pojistný matematik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička.

„Podíl nehod pod vlivem alkoholu za samotný rok 2025 dosahuje úrovně 5,3 procenta, což představuje vyšší hodnotu proti roku 2023 s 4,9 procenta podílem i vůči úrovni roku 2024 s 5,1 procenta podílu nehod s alkoholem,“ doplnil Jedlička.

Jihomoravské regiony se značně vymykají celorepublikovému průměru, který ukazuje, že z důvodu požití alkoholu vzniká „pouze“ každá dvacátá nehoda. Jejich nelichotivé postavení ilustruje i několik případů jedinců posilněných alkoholem, kteří v době vánočních svátků bourali na silnicích.

Řidič zničil pneumatiku, navzdory hluku a jiskření pokračoval jen po disku

Například na Blanensku jel cizinec na elektrokoloběžce na Štědrý den v jedenáct večer bez helmy a narazil při tom do auta. Nadýchal zhruba jedno a půl promile alkoholu a s lehkým zraněním skončil v nemocnici.

„Činili“ se také dva šoféři na Brněnsku. „Jeden z nich se pokoušel rozjet, což se mu ale nepovedlo a naboural zábradlí. Druhý nezvládl projet kruhový objezd,“ upřesnil policejní mluvčí Pavel Šváb. Ve druhém případě cizinec nadýchal 1,8 promile alkoholu, přišel o řidičský průkaz a je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

20. listopadu 2025

KRIMI

