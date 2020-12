Tragický advent 1950. Rychlík rozpůlil autobus, koleje lemovaly kusy těl

Do Vánoc chybělo jen pár dní, 21. prosince 1950 proto nastoupilo v Podivíně na Břeclavsku do autobusu mířícího do Velkých Bílovic víc cestujících než jindy. Před svátky ještě jeli na návštěvy blízkých, ale i za posledními nákupy. Byl pošmourný zimní den, a když autobus před půl pátou vyrazil, padala už tma. Krátce nato jej smetl na přejezdu rychlík jedoucí z Bratislavy do Prahy.