Nehoda u Pohořelic, při níž v sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť

„Počet obětí nehody na D52 vzrostl na tři,“ uvedl Chaloupka. Nehoda se stala po půlnoci na sobotu poblíž Pohořelic na D52 ve směru na Brno. První z automobilů zastavil, protože se srazilo s divokými prasaty, druhé auto zastavilo za ním. Do obou stojících automobilů pak narazil třetí, který přijížděl vysokou rychlostí.
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Dvě mrtvé při nehodě u Pohořelic. Řidič najel do aut stojících kvůli divočákům
Záchranáři na místě neúspěšně resuscitovali dvě ženy, ani jednu z nich se nepodařilo zachránit. Do nemocnic s těžkým zraněním převezli jednoho dospělého muže a dvě děti, jedno z dětí přepravil do nemocnice vrtulník. Který ze zraněných zemřel, policisté neupřesnili.
Podle policejních statistik zemřelo první srpnový den na silnicích v ČR pět lidí, devět se těžce zranilo. Kromě tří mrtvých v Jihomoravském kraji si nehody vyžádali po jedné oběti v Praze a Ústeckém kraji. Nejtragičtějším dnem roku bylo letos pondělí 27. července se šesti oběťmi.