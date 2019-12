Tramvaje mezi sebou zmáčkly auto, řidiče museli hasiči dostat ven střechou

Nehoda se stala po desáté hodině dopoledne.

„Na místo vyrazily dvě posádky ve čtyřech autech. Zraněného řidiče v osobním autě museli vyprostit pomocí hydraulického zařízení,“ přiblížil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Hasiči museli střechu osobního auta odstřihnout, aby zraněného muže dostali ven. Trvalo to asi čtvrt hodiny. „Zatím ještě zůstává na místě a domlouváme se na dalším postupu. Doprava je stále omezená,“ dodal Mikoška.

Řidiče převezli záchranáři do nemocnice. „Zatím to vypadá, že nikdo jiný není zraněný. Cestující v tramvajích by měli být v pořádku. Řidič osobního auta utrpěl lehčí zranění, pro jistotu ho však posádka převezla na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno,“ poznamenala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.