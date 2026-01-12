Starší ženu nedaleko centra Brna srazila tramvaj, na místě zemřela

„Došlo ke střetu tramvaje se starší ženou, žena střet nepřežila. V místě je doprava svedena do jednoho pruhu, v odpolední špičce je třeba počítat s dopravními komplikacemi,“ uvedl v pondělí po 15. hodině mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.
Záchranáři po příjezdu na místo nehody ženě nemohli pomoci. „Utrpěla zranění neslučitelná se životem. Na místě máme v péči jednoho muže pro akutní stresovou reakci,“ doplnila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Nehoda se stala poblíž křižovatky ulice Nové sady s ulicí Poříčí u tramvajové zastávky Křídlovická. Zastavena byla i tramvajová doprava na linkách 7 a 8.
Brněnský dopravní podnik informoval, že obě linky byly odkloněné ulicemi Hybešova a Vídeňská. Mezi zastávkami Soukenická a Vsetínská zavedl dopravní podnik náhradní dopravu.
