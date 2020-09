Muže v Brně srazila tramvaj, hasiči ho vyprošťovali dvacet minut

„Muž vstoupil do tramvajové trati bezprostředně před projíždějící tramvaj. Zaklínil se, na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému. Zásah trval asi hodinu, po tu dobu fungovala náhradní doprava,“ popsal čtvrteční nehodu mluvčí brněnských policistů David Chaloupka.



Než se k muži dostali zdravotníci, museli jej nejprve zpod tramvaje vyprostit hasiči. „Tramvaj jsme nadzvedávali pomocí hydraulických vaků a speciálních přístrojů, celkem ve třech místech. Zásah trval asi dvě desítky minut,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

Na místě zasahovalo pět vozů se zdvou hasičských stanic. „První jednotka dorazila na místo ve 12.44 hodin, hasiči po příjezdu zjistili, že muž je při vědomí a nachází se pod tramvajovou soupravou přibližně v jedné třetině její délky,“ upřesnil Dvořákův kolega Jaroslav Mikoška.



Podle záchranářů utrpěl muž středně těžká zranění.

„Pacientovi středního věku naši zdravotníci poskytli kyslíkovou terapii, léky k tišení bolesti a zafixovali jej do vakuové matrace. Po ošetření muže se středně těžkým zraněním převezli k další péči do Traumacentra Fakultní nemocnice Brno,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Proč do tramvajové tratě muž vstoupil, prozatím policisté nevědí. „Zjišťujeme, z jakých příčin k nehodě došlo. Ale je moc brzy na to, abychom řekli, že to bylo nepozorností, nevolností chodce, jestli roli sehrál alkohol a podobně,“ dodal Chaloupka s tím , že řidič tramvaje nenadýchal.

K nehodě došlo poblíž zastávky Masarova, kterou obsluhuje linka číslo 8. Mezi zastávkami Novolíšeňská a Mifkova jezdily více než půl hodiny trolejbusy a autobusy náhradní dopravy. Zhruba ve 13.20 hodin byl provoz obnoven.