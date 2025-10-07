Připravujeme podrobnosti.
Náklaďák na Znojemsku zdemoloval auto stojící u krajnice, k nehodě letěl vrtulník
Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí
Sobotka stloukl rakev, Hamáček vykopal hrob, Šmarda spustil rakev do hrobu a Maláčová jej zaházela hlínou. Tak komentuje vývoj Sociální demokracie její dosavadní místopředseda Jiří Oliva. O víkendu...
Šéfka komise si bez souhlasu vyfotila voliče, prý ho zná. Muž zavolal strážníky
Brněnští strážníci v pátek vyjížděli do volební místnosti na severu města kvůli ohlášení týkající se neoprávněného vyfocení devětadvacetiletého voliče. Muže si tam bez jeho souhlasu vyfotila...
Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje
Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...
Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec
Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....
Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa
Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...
Vážná dopravní nehoda v úterý ráno obousměrně uzavřela silnici I/53 u Těšetic na Znojemsku. Nákladní vůz tam narazil do osobního auta s přívěsem stojícím na kraji vozovky směrem na Znojmo. Na místě...
Kamery ani pokuty nestačí. Na vjezdy do centra Brna znovu dohlížejí strážníci
Na náměstí Svobody v historickém centru Brna vjede bez oprávnění každý pracovní den 20 až 40 aut. Do pěší zóny je přitom už několik let vjezd přísně omezen. Z umístěných kamer a následně obdržených...
Obviněný šéf silničářů ujišťoval, že nic neprovedl. Přesto bude odvolán
Ředitel organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák brzy skončí ve funkci. Na čtvrtečním jednání krajské rady navrhne jeho odvolání hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) společně s...
Lékař po ruce v noci i z ciziny. Online pohotovost odlehčí přeplněným čekárnám
Zdlouhavému čekání na pohotovosti, mnohdy kvůli banálním problémům, se nově vyhne zhruba 95 tisíc lidí na Znojemsku. Od úterý totiž mohou využít aplikaci online pohotovost, díky které mají možnost se...
Místo uměleckých maleb budou rostliny. Brno změnilo názor na výzdobu náplavky
Náplavka podél řeky Svratky je od letošního léta novým hitem Brna, který láká desetitisíce návštěvníků. Jednou ze zdejších „vychytávek“ měla být i protipovodňová stěna ozdobená uměleckými malbami....
Politika není o sympatiích, ale vyjednávání. Malá z ANO věří ve stabilní vládu
Hnutí ANO ve volbách zvítězilo nejen celostátně, ale i na jihu Moravy. S výsledkem 32,3 procenta v kraji triumfovalo. Pod úspěch se kromě lídryně Aleny Schillerové, která si v nabitém nedělním...
Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou
Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.
Hasiči zasahovali na břeclavském přednádraží u úniku hořlavého plynu
Hasiči Správy železnic zasahovali nedaleko nádraží v Břeclavi u úniku hořlavého plynu propylen z železniční cisterny. Únik zastavili. Nebezpečí výbuchu nehrozí, informoval mluvčí Správy železnic pro...
Basketbalistky Žabin na úvod ligové sezony zvítězily v brněnském derby
Basketbalové vicemistryně Žabiny vstoupily do ligové sezony domácím vítězstvím 93:77 v brněnském derby nad KP. Hostující tým v repríze semifinále minulé sezony vyhrál první čtvrtinu o deset bodů...
Důležitost Senátu teď naroste, pohlídá Babišovu vládu, míní ministr Hladík
V končící vládě Petra Fialy sice zasedá jako ministr životního prostředí, poslancem se ale lidovec Petr Hladík stal až po nynějších volbách. A po porážce hnutí SPOLU, za něž kandidoval jako dvojka v...