Řidič zkolaboval po bodnutí hmyzem, kličkující tatra zastavila až o bazén

Z jedné strany silnice na druhou kličkovala na Znojemsku tatra plně naložená pískem. Neřízená jízda vozu skončila až poté, co projel plotem jednoho z vesnických domů a narazil do bazénu. Na vině nebyl alkohol, jak by se nabízelo, ale kolaps řidiče kvůli bodnutí hmyzem.