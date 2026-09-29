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Policisté stíhají řidiče za srážku autobusů, při níž se zranilo padesát lidí

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  15:09
Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...

Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...
Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...
Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...
Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...
44 fotografií
Z obecného ohrožení z nedbalosti obvinili policisté řidiče autobusu, jenž se letos v červenci srazil s dalším regionálním autobusem u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se tehdy zranilo padesát lidí.

„Devětapadesátiletému řidiči autobusu jsme sdělili obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti. Nedáním přednosti v jízdě způsobil nehodu s těžkými zraněními a velkou škodou,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Při nehodě se zranilo padesát lidí, z toho sedm mělo zranění středně těžké až těžké. Záchranáři museli aktivovat traumaplán.

Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července 2026)
Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července 2026)
Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července 2026)
Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července 2026)
44 fotografií

Řidič jedoucí po hlavní silnici ze Znojma do Brna čelně narazil do boku autobusu přijíždějícího z vedlejší silnice. U obou řidičů byla provedena dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem.

Šéf dopravní společnosti Psota Petr Chadim se už dříve k nehodě stručně vyjádřil v textové zprávě pro Českou televizi. „Celá situace nastala tím, že řidič od Brna zdravil kolegu světelným znamením. Ten to ale pochopil tak, že mu dává přednost,“ napsal.

Jestli se opravdu nehoda stala takto, ale dnes policejní mluvčí na dotaz redakce iDNES.cz neupřesnil.

18. července 2026
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