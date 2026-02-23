Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny

Autor: ,
  10:31
Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů kvůli tomu byla na víc než dvě hodiny odstřižená od elektřiny.
Fotogalerie4

V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v BMW. (22. února 2026) | foto: Policie ČR

Muž do dvojice sloupů naboural v pravotočivé zatáčce na kraji obce Rešice přibližně v 18:45. Příčinu policisté vyšetřují, uvedli však, že BMW nejspíš jelo velmi vysokou rychlostí.

V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v BMW. (22. února 2026)
V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v BMW. (22. února 2026)
V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v BMW. (22. února 2026)
V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v BMW. (22. února 2026)
4 fotografie

Auto bylo po nárazu zcela zdemolované, navíc na něj oba sloupy spadly. Řidič na místě zemřel.

„Místo nehody bylo neprůjezdné, k dopravním komplikacím na nevytížené vedlejší komunikaci však nedocházelo. Havárií poničené sloupy museli hasiči odstranit,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Auto po nárazu do sloupu pohltily plameny, těsně minulo zastávku plnou lidí

Podle mluvčího E.ON Lukáše Dvořáčka byla kvůli přerušenému vedení asi desítka domů bez elektřiny. Problém energetici vyřešili okolo 21:15, tedy asi dvě a půl hodiny po nehodě.

10. května 2023

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Špičky brněnské ODS prodělaly. Z parcel pro domy má Blažek rázem jen pole

Premium
Obecní úřad obce Březina na Brněnsku. Ve výřezu bývalý ministr spravedlnosti...

Malá vesnice u Brna připravila vlivné politiky ODS Roberta Kerndla a Pavla Blažka o desítky milionů korun, když jejich stavební pozemek proměnila v pole. Podobné zásahy do územních plánů jsou stále...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Černý velkochov hrůzy u Brna. Vyhublé slepice bez peří se vzájemně pojídaly

Inspektoři Státní veterinární správy objevili v Ivančicích na Brněnsku...

V naprosto nevyhovujících podmínkách držel chovatel 1 700 nosnic a 500 kuřic v Ivančicích na Brněnsku. Slepice denně produkovaly osm stovek vajec, které majitel prodával jako domácí. Neevidovaný...

Meteorologové vydali výstrahu na sníh. Mapa ukazuje, kde do rána napadne až 12 centimetrů

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Na jihu Čech a části jižní Moravy bude večer a v noci na pátek vydatně sněžit, napadnout tam může až 12 centimetrů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výstraze varoval před komplikacemi v...

Ztracená socha z vily rodu Löw-Beer se našla, milionová odměna ale nebude

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Hledání ztracené sochy z brněnské vily, která původně patřila židovské rodině Löw-Beer, mělo nakonec krátkého trvání. Jen pár dní po zveřejnění výzvy s milionovou odměnou pro nálezce se ukázalo, že...

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.

Karvinští házenkáři postoupili poprvé od roku 2023 do čtvrtfinále Evropského poháru, Balatonfüredi porazili i v odvetě v Maďarsku. Přes osmifinále nepřešlo Brno, jež podlehlo tureckému Nilüferu v...

22. února 2026  18:30

K nám můžete klidně s pivem, říká produkční Kina Art. S multiplexy se nebije

Produkční Jakub Plášek vidí sílu brněnského Kina Art v pohodové atmosféře a...

Zatímco v obchodních centrech voní popcorn a sedačky se třesou v rytmu 4DX efektů, nedaleko centra Brna sázejí na úplně jiný zážitek. Jakub Plášek, produkční Kina Art, s úsměvem vysvětluje, že v Brně...

22. února 2026  14:20

Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou

Fotbalisté Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti...

Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl...

21. února 2026  17:17

Pouličníci Brna: Příroda je oběť hrabivosti, hřímal Bayer. Profesora zabili nacisté

Premium
Arboretum Křtiny, které spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně, založil August...

Jeho jméno nese ulice v brněnské čtvrti Veveří nedaleko lužáneckého parku, posluchárna na Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě i přírodní rezervace na úbočí vrchu Proklest mezi Křtinami a...

21. února 2026

Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun

Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla...

Hasiči v pátek několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun, uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranáři měli v péči tři lidi,...

20. února 2026  22:22

Zesnul František Mašlaň. S Kometou získal jedenáct československých titulů

František Mašlaň na archivním snímku

Brněnskou hokejovou obec zasáhla smutná zpráva. Den po svých 93. narozeninách v pátek zemřel legendární obránce Komety František Mašlaň. Olympijský reprezentant z roku 1960 s brněnským klubem vyhrál...

20. února 2026  20:41

Jsme zvyklí na pacienty „šahat“. AI ohlídá cviky, ale dotek nenahradí, říká fyzioterapeut

Premium
Fyzioterapeut Filip Dosbaba.

Pacient trénuje na Tenerife, zatímco jeho „dozor“ monitoruje výkon přes aplikaci v Brně. I tak může vypadat moderní fyzioterapie pod vedením Filipa Dosbaby, přednosty Rehabilitační kliniky Fakultní...

20. února 2026

Před 800 lety se Znojmo stalo královským městem. Oslavy se nesou v okurkovém hávu

Okurka jako svíčka

Přesně 800 let uplynulo od doby, kdy český král Přemysl Otakar I. udělil Znojmu statut královského města – vůbec prvnímu na jižní Moravě. Právě tento významný moment si místní letos připomenou řadou...

20. února 2026  15:06

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

20. února 2026  10:57,  aktualizováno  14:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ztracená socha z vily rodu Löw-Beer se našla, milionová odměna ale nebude

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Hledání ztracené sochy z brněnské vily, která původně patřila židovské rodině Löw-Beer, mělo nakonec krátkého trvání. Jen pár dní po zveřejnění výzvy s milionovou odměnou pro nálezce se ukázalo, že...

20. února 2026  9:39

Město se chce zbavit kamionů, přichází s odvážným plánem překládky na vlaky

Oprava hlavního tahu E 59 z Jihlavy na Znojmo

Vedení Znojma nedávno představilo plán na zklidnění dopravy v centru či zlepšení systému parkování. Zbývá však ještě jeden dosud neřešený zádrhel, který obyvatele dlouhodobě trápí – velký počet často...

20. února 2026  5:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.