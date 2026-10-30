Motorista může mluvit o štěstí, že se mu nic nestalo, tedy, že se nehoda stala v nízké rychlosti.
„Šofér osobního automobilu policistům uvedl, že se zamyslel a vjel na železniční přejezd, aniž by se přesvědčil, zda jej může bezpečně přejet,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Batelková.
Přejezd byl osazený výstražnými kříži s reflexním okrajem i stopkou. Ani to ale nehodě nezabránilo. „Právě v tu chvíli tudy projížděla vlaková souprava,“ doplnila mluvčí s tím, že ve vlaku naštěstí zrovna nikdo necestoval.
Škoda na autě a vlaku dosáhla zhruba 200 tisíc korun, motorista navíc musí počítat s možným stíháním kvůli podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení. „Za to hrozí trest až tři roky odnětí svobody,“ dodala mluvčí.