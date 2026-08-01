Dálnice byla od 0:30 do 07:00 uzavřená. Řekl to policejní mluvčí David Chaloupka.
„První z automobilů zastavil, protože se střetl s divokými prasaty. Za ním zastavil druhý automobil. Bohužel řidič dalšího automobilu jel zřejmě vysokou rychlostí a do obou stojících aut narazil,“ uvedl Chaloupka.
Nehoda se stala po půlnoci. Až do 07:00, kdy skončil úklid silnice, policisté odkláněli dopravu na exitu 23 přes Židlochovice a Rajhrad zpět na D52.
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